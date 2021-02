Zwei Verletzte nach Unfall - Unfall mit zwei LKW: Längere Beeinträchtigungen

Unfall mit zwei LKW: Längere Beeinträchtigungen

Mittwochmorgen stießen gegen 4.15 Uhr ein Mercedes und ein DAF auf der L1022 zwischen Gospenroda und Springen im Wartburgkreis zusammen. Der 55 Jahre alter Mercedesfahrer war in Richtung Springen unterwegs, als er offenbar aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle verlor und folgend mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 41-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Personen verletzten sich nicht. Auf der Strecke kam es für ca. 1,5 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zwei Verletzte nach Unfall

Am Dienstag, 16.35 Uhr, ereignete sich in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Skoda fuhr auf der Hersfelder Straße in Richtung Stadtmitte. An der Ampel auf Höhe der Dr.-Salvador-Allende-Straße musste er anhalten, da die Ampel auf Rot schaltete. Der Fahrer des nachfolgenden VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Skoda und der Fahrer des VW leicht verletzt. Beide Personen wurden ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

