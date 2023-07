Zwei Vollsperrungen in Eisenach

Eisenach. Die Stadtverwaltung Eisenach informiert über zwei Vollsperrungen. Betroffen sind der Wiesenweg und die Straße „Am Wehr“.

Wegen einer Havarie muss in der Straße Wiesenweg in Eisenach, auf Höhe der Hausnummer 3, eine Versorgungsleitung repariert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Fahrbahn daher voraussichtlich bis Freitag, 21. Juli, voll gesperrt. Verlängert ist die Vollsperrung Am Wehr im Bereich von Langensalzaer Straße und Hörselstraße bis Donnerstag, 31. August. Dort werden im Zuge der Arbeiten zum Hörsel-Hochwasserschutz Kabel umverlegt.