Zwei Wanderungen

Wartburgkreis. Zwei Wandertouren organisiert der Hainich-Rennstieg-Verein. Es geht ins Eichsfeld und in den Hainich.

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am Dienstag, 9. Mai, um Bernterode. Die leichte bis mittelschwere Tour erstreckt sich über elf Kilometer. Beginn ist um 12.30 Uhr in Bernterode am Sportplatz. Interessierte können sich zwecks weiterer Informationen an Wanderführerin Margita Oppel wenden, Telefon: 03601/799 05 95. Außerdem lädt die Harthgemeinde Bad Langensalza am Samstag, 13. Mai., die Mitglieder des Hainich-Rennstieg-Vereins zur Gutbier-Gedenkwanderung in den Nationalpark Hainich ein. Die zehn Kilometer lange Tour ist mittelschwer. Beginn ist um 9 Uhr am Parkplatz Baumkronenpfad, Thiemsburg 1. Kontakt über die Harthgemeinde Telefon: 03603/81 22 03.