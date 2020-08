Zwei weitere aktive Infektionen

Die Zahlen steigen wieder leicht in der Wartburgregion. Mit Stand Dienstag (13. August, 13.30 Uhr) sind 139 Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, so das Gesundheitsamt. Das sind zwei Fälle mehr als am Tag zu vor. Als genesen gelten 123 einst Infizierte, sechs Menschen starben an im Zusammenhang mit der Infektion. Während die Zahl der aktiven Infektionen in der Stadt bei zwei Fällen verharrt, ist sie im Wartburgkreis im Vergleich zum Vortag um zwei angestiegen, beide in der Gemeinde Gerstungen. Insgesamt sind im Wartburgkreis nun acht aktive Infektionen gemeldet, drei in der Gemeinde Gerstungen, und je eine in Werra-Suhl-Tal, Unterbreizbach, Vacha, Krayenberggemeinde und Geisa.

