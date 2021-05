Zwei weitere Bibelverkostungen in Eisenach

Eisenach. Die Predigtreihe „Bibelverkostung“ wird zu Pfingsten fortgesetzt.

Zu Pfingsten wird es zwei weitere Gottesdienste im Rahmen der „Bibelverkostung“-Predigtreihe in der Georgenkirche geben. Am Pfingstsonntag um 10 Uhr werden die Eisenacher Cornelia Biesecke und Stephan Köhler Gastgeber sein. Eigentlich sollte in diesem Gottesdienst die Konfirmation gefeiert werden. Pandemiebedingt muss sie jedoch in den September verschoben werden. Pfingstmontag um 10 Uhr wird Bischof Harald Rückert den „Tisch des Wortes“ decken. Rückert ist Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland.