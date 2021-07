Eisenach. Nach 2020 ist das Yiddish-Summer-Festival wieder in Eisenach zu Gast. Auch in Zukunft gern immer wieder, sagt Andreas Schmitges.

Mit einem „Weltklasse-Programm“ kommt das Yiddish-Summer-Festival zum zweiten Mal nach Eisenach, wirbt Kurator Andreas Schmitges für vier Konzerte, die ab 30. Juli in der Wandelhalle und im Innenhof des Stadtschlosses stattfinden.

Dass das Festival für jiddische Sprache und Kultur erneut hier gastiert, macht Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) stolz. Gerade jetzt, nach Monaten der Einschränkungen „tut Musik uns wahnsinnig gut“, sagt die Oberbürgermeisterin.

Die Corona-Pandemie hat den Festival-Organisatoren einiges abverlangt. Vor gut acht Wochen habe man erst mit der Planung beginnen können, erzählt Schmitges.

Freuen dürfen sich die Zuhörer nun auf gleich zwei Weltpremieren in Eisenach. Zum Beispiel an diesem Freitag um 19.30 Uhr, wo bekannte Musiker der Klezmer-Szene in der Wandelhalle kürzlich wiederentdeckte jüdische Instrumentalmusik aus der Ukraine erstmalig aufführen werden.

Gut eine Woche später kommt am 5. August um 19.30 Uhr das Caravan-Orchester. Auf dem Hof des Stadtschlosses spielen palästinensische und israelische Musiker und Mitglieder der Musikhochschule Weimar. Der Klang des 40-köpfigen Ensembles soll die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch einen bunten Mix von Sprachen und Musikstilen, so die Festivalleitung. Zu den bekanntesten Bands des Klezmer gehören die Grammy-Gewinner The Klezmatics. Man sei wahnsinnig stolz, so die Veranstalter, diese Band erstmals postpandemisch in Europa zum Yiddish Summer wieder zu präsentieren. Zu hören sind sie am 6. August im Stadtschloss um 19.30 Uhr. Zum Abschluss kommt das Wandering Stars Song Projekt mit neuen und traditionellen Liedern in die Wandelhalle – und zwar am 12. August um 19.30 Uhr .

Karten für diese Konzerte gibt es auf: www.yiddishsummer.eu/eisenach oder in der Tourist-Information am Markt in Eisenach.