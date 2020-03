Zweite Fremdsprache erst ab Klasse 6

Mit dem Tag der offenen Schule hat das Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach am Sonnabend seine Einrichtung sowie seine vielfältigen Angebote vorgestellt. Angesprochen waren vor allem Viertklässler und deren Eltern, die sich genau umschauen konnten, um sich vielleicht für diese Schule zu entscheiden. Gäste hatten somit Gelegenheit, mit Lehrpersonal und Lernenden ins Gespräch zu kommen sowie die drei Säulen der Schule kennenzulernen. Neben der Seminarschule im Haus, in der künftige Lehrer ausgebildet werden, ist den Abbeanern das soziale Lernen und vor allem die naturwissenschaftliche Ausrichtung sehr wichtig. Schulleiterin Elke Menzel verweist auf die historische Bedeutung ihres Gymnasiums. 2022 wird das Hauptgebäude in der Wartburgallee 100 Jahre alt. Somit sei die Tradition gymnasialer Ausbildung an diesem Schulstandort ein Alleinstellungsmerkmal, betont die Schulleiterin. Oberstes Ziel sei es deshalb, dass das Hauptgebäude als Gymnasium erhalten bleibe.

Wer im Abbe-Gymnasium sein Abitur ablegt, bekommt in den Jahren an der weiterführenden Schule eine laut Menzel „solide gymnasiale Ausbildung und solide Studienbefähigung“. Die Schule verfüge auch über genügend Personal, allein am Abbe-Gymnasium unterrichten sechs Lehramtsanwärter mit und geben auch mit ihren neuen Lehrmethoden Impulse in die Stammlehrerschaft.

Eine Besonderheit am Abbe-Gymnasium ist, dass erst ab Klassenstufe 6 eine zweite Fremdsprache erlernt wird. Angeboten werden Latein, Französisch und Russisch. Derzeit, bedauert Menzel, gibt es nicht genügend Schüler für Russisch. Damit haben Fünftklässler zunächst nur Englisch. „Kindern soll so ein sanfter Übergang von der Grundschule ans Gymnasium ermöglicht werden“, erklärt Elke Menzel. Wichtig sei es nach dem Schulwechsel, dass sich die Klassen und Lerngruppen erst einmal fänden. Die Ausgangslage, wie Kinder an die Schule kommen, sei sehr unterschiedlich, da auch an den Grundschulen unterschiedlich gelehrt werde. Ziel sei es am Abbe-Gymnasium, die Fünftklässler zunächst auf eine gemeinsame Basis zu bekommen.

Der sanfte Übergang biete weitere Vorteile, erklärt Menzel. Schüler und Eltern könnten auch schauen, ob das Gymnasium für sie die richtige Schulform sei. Aber auch Regelschüler, die in der fünften Klasse feststellen, dass sie doch eher ans Gymnasium passen, wechseln so einfacher, da die zweite Fremdsprache erst ab Klasse 6 beginnt.

Auch Annett Trützschler, Fachlehrerin für Deutsch und Latein, befürwortet den Einstieg in die zweite Fremdsprache ab Klasse 6. Auch bei ihr schauten am Sonnabend viele Eltern vorbei. Vor allem die Frage, ob Latein schwerer ist andere Sprachen, hört Trützschler oft. Latein lerne man wie jede andere Sprache. Anders ist nur, dass sie keine gesprochene Sprache ist. Der Unterricht sei sehr abwechslungsreich, neben dem Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik werde viel Kulturgeschichte vermittelt. Das reiche vom Lesen römischer Ratekrimis bis zum Fremdwort- oder Vokabelspiel. In der achten Klasse stehe dann eine Fahrt nach Trier an.

Schulleiterin Menzel betont auch die Zusammenarbeit mit den anderen höhen Schulen. Mit dem evangelischen Martin-Luther-Gymnasium Eisenach kooperiere ihr Haus, Lehramtsanwärter, die in Ruhla oder am Elisabeth-Gymnasium beschäftigt sind, werden in der Theorie in ihrer Seminarschule unterrichtet.

Anmeldungen zum Übertritt ans Gymnasium: Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus 1, Wartburgallee 60 - 2. bis 7. März, Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr; Donnerstag von 8 bis 19 Uhr; Freitag von 8 bis 14 Uhr; Samstag von 9 bis 11 Uhr