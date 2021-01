Symbolbild Maskenpflicht in einer Innenstadt.

Zwölf neue Todesfälle in der Region

Wartburgregion. Zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt binnen 24 Stunden (Stand: 19. Januar, 13.20 Uhr). Während es in der Stadt Eisenach im Vergleich zum Vortag bei 22 Todesfällen blieb, wuchs diese Zahl im Wartburgkreis auf 59 an. Insgesamt sind es somit 81 in der Wartburgregion. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum bleibt es gerade auf der Intensivstation bei großen Schwankungen was die Belegungszahlen angeht. Derzeit werden 38 Covid-19-Patienten auf den drei Isolierstationen betreut, ein Mensch liegt mit schweren Corona-Symptomen beatmet auf der Intensivstation. Insgesamt sind von den 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 28 belegt.

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis liegt stabil bei 377, in der Stadt Eisenach sind es wieder 100 (plus vier). Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (76 Fälle), Bad Liebenstein (40) und Krayenberggemeinde (33) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt (19), Gerstungen (15), Amt Creuzburg (14) und Wutha-Farnroda (zwölf).

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3899 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3344 nach überstandener Infektion als genesen. rsb