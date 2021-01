Zwölf weitere Stolpersteine für Eisenach

In Eisenach wird die Legung neuer Stolpersteine verschoben. (Symbolbild)

Eisenach Die neuen Stolpersteine im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in Eisenach werden erst zu einem späteren Zeitpunkt gelegt.

Ursprünglich war vom Eisenacher Bündnis gegen Rechts geplant, am Freitag, 6. Februar, weitere Stolpersteine im Gedenken an Bürger der Stadt, die zu Opfern der Nationalsozialisten wurden, zu verlegen. Zwölf weitere sind da in Vorbereitung. Die Verlegung von weiteren zwölf Stolpersteinen ist vorgesehen.

Aufgrund der Pandemie sei dies aber derzeit nicht möglich. Daher hat sich das Bündnis entschlossen, erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr aktiv zu werden. Der genaue Zeitpunkt werde dann rechtzeitig bekanntgegeben.