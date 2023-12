Antifaschistische Gruppe will im Saale-Holzland-Kreis gegen Björn Höcke demonstrieren

Hermsdorf/Eisenberg Der Bürgerdialog mit der AfD und Björn Höcke soll nicht unkommentiert bleiben. Vor jedem Termin organisiert die Gruppe Kundgebungen.

In der kommenden Woche soll es in Eisenberg und Hermsdorf einen Bürgerdialog mit Björn Höcke, Stefan Möller und Denny Jankowski von der AfD geben. An den beiden Terminen werden auch Kundgebungen gegen die Partei und insbesondere gegen Höcke stattfinden. Organisiert werden die Kundgebungen von der Gruppe AIS, ein Kürzel, das für antifaschistisch, initiativ und solidarisch steht. Auch dabei sind die Mitstreiter vom Aktionskreis Demokratie, Hermsdorf Solidarisch und Libertas Subcultura.

Die Mitglieder der Gruppe AIS möchten nicht mit vollem Namen genannt werden. Dennoch möchten sie vor Ort sein, wenn Björn Höcke auftritt, um zu widersprechen. Die Mitglieder der Gruppe sehen die AfD als Gefahr für die Demokratie und auch für marginalisierte Personen, gegen welche die AfD Stimmung mache. „Die AfD nimmt sich den Raum. Dem möchten wir entgegenstehen“, heißt es aus den Reihen der Organisatoren der Kundgebung.

Saale-Holzland: AIS protestierten bereits gegen Nazis

Die Gruppe hat schon bei der Eröffnung des Tattoo-Studios des Rechtsextremen David Köckert in Eisenberg protestiert und erlebte bereits Bedrohungssituationen durch Rechte. Ihre Aktionen finden laut ihrer Aussage jedoch vor allem bei jüngeren Menschen Anklang.

Die Gruppe AIS selbst gehört keiner Partei an und ist selbst organisiert. „Es geht um unser Zuhause“, heißt es. Die Kundgebungen finden jeweils an den Terminen der Bürgerdialoge um 18 Uhr statt. Geplant sei eine Demonstration mit Sprechvorträgen und auch eine Überraschung, die noch geheim bleiben soll.