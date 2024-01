Auf dem Land läuft einiges schief: Leere Stiefel im Thüringer Holzland

Deutsche Agrarpolitik in Schieflage. Auch im Saale-Holzland-Kreis regt sich Protest – Landwirte machen mit Gummistiefeln an Ortsschildern, wie hier in Hainspitz, auf ihre prekäre Lage aufmerksam.

Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis: Leere Gummistiefel an Ortsschildern sollen auf die prekäre Lage der Bauern aufmerksam machen, wenn die Bundesregierung grüne Kennzeichen abschafft und die Steuervorteile bei Agrardiesel aufhebt. Am 8. Januar findet dazu eine Demonstration in Erfurt statt.

„In diesen Stiefeln steckt kein Landwirt mehr, der seine Arbeit verrichtet!“ – Diese Botschaft sollen in diesen Tagen deutschlandweit an Ortsschildern befestigte Gummistiefel aussenden. Der zunächst stille und friedliche Protest findet auch im Saale-Holzland-Kreis statt. In Ortschaften wie Hainspitz, Droschka oder Bürgel baumeln die Stiefel an den Schildern. Die Landwirte wenden sich gegen die Gestaltung der Agrarpolitik im neuen Jahr. Um ihre Unzufriedenheit deutlich zu machen, wählten sie die Stiefel als Symbol aus. Ohne Bauern stirbt das Land aus, so das Signal.

„Die Gemeinde Hainspitz hat mit der Aktion nichts zu tun, wir tolerieren die Stiefel aber, weil wir die Proteste nachvollziehen können. Außerdem beeinträchtigen die Stiefel nicht die Verkehrssicherheit“, erklärt Jörg Lehmann, Bürgermeister von Hainspitz. Er habe bereits die Traktorenparade aufmerksam verfolgt. „Ich komme selbst aus der Landwirtschaft und verstehe die Landwirte nur zu gut. Für sie sind die Preissteigerungen nicht ohne weiteres verkraftbar, für viele könnte sich die existenzielle Frage stellen.“ In Hainspitz würden die Stiefel zumindest an einem Ortsschild vorerst hängenbleiben.

Leere Gummistiefel baumeln auch am Ortsschild von Bürgel. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Hohe Preise würden irgendwann die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirte in Frage stellen. Hinzu kämen überzogene Verwaltungsvorschriften. „Jeder will regionale Landwirtschaft und Bio, es muss aber auch etwas zum Leben bleiben. Da geht manches nicht mehr auf“, findet Jörg Lehmann.

Bürgermeister Johann Waschnewski: Ich verstehe den Protest der Landwirte

Ähnlich sieht es Johann Waschnewski, Bürgermeister von Bürgel. „Natürlich verstehe ich den Protest der Landwirte gegen die Bundespolitik. Wir haben im Landkreis regionale Landwirtschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe. Das ist besser, als Lebensmittel aus dem Ausland oder von Ferne einzukaufen, schon wegen der CO 2 -Emission.“ Wenn diese Kreisläufe funktionieren sollen, müssten auch die Rahmenbedingungen stimmen, fährt Waschnewski fort.

Die Stiefel werde seitens der Stadtverwaltung niemand abhängen. „Was die Ortsschilder betrifft, so gehören diese dem Straßenbauamt Thüringen. Deshalb muss die Behörde entscheiden, was damit geschieht.“

Durch die Pläne der Bundesregierung, die Steuerentlastung bei Agrardiesel zu streichen, entstünden Thüringer Landwirten Mehrkosten in Höhe von 20 bis 40 Euro pro Hektar, ist der Webseite des Thüringer Bauernverbandes zu entnehmen. Und weiter: Der ebenfalls geplante Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung belaste Bauern zusätzlich mit 25 Euro pro Hektar.

Im Dezember wurden EU-Gelder an Thüringer Bauern ausgezahlt

Die gute Nachricht: Noch vor Ende 2023 wurden EU-Gelder an Thüringer Landwirte ausgezahlt. Der hiesige Bauernverband hat das begrüßt. Durch die Auszahlung sei Landwirtinnen und Landwirten eine große Last von den Schultern genommen worden, sagte Verbandspräsident Klaus Wagner. Viele Landwirte seien besorgt gewesen, dass ihnen zu Jahresbeginn die notwendige Liquidität fehlen könnte, unter anderem für Pachten, Kredite, Saatgut und Versicherungen.

Wagner lobte den Einsatz des Thüringer Landwirtschaftsministeriums und der Behörden, die sich um die rechtzeitige Auszahlung bemüht hätten. „Gerade vor dem Hintergrund der Besorgnis über die von der Bundesregierung geplante Streichung der Agrardiesel-Rückerstattung und das Ende des Grünen Kennzeichens ist die pünktliche Auszahlung in Thüringen ein Zeichen der Verlässlichkeit.“

Gegen die Pläne der Bundesregierung, Steuervergünstigungen zu streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen, hatten Landwirte immer wieder demonstriert und mit Traktoren den Verkehr behindert. Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind von der Kfz-Steuer befreit, sie tragen ein grünes Kennzeichen. Für Agrardiesel zahlen Landwirte derzeit etwa den halben Steuersatz.

Demonstration gegen Kürzungen am 8. Januar in Erfurt

Die Kürzungen sollen zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Trotz der Zahlung aus EU-Töpfen im Dezember werde am 8. Januar 2024 eine Demonstration in Erfurt stattfinden, bestätigte ein Sprecher des Thüringer Bauernverbandes am Sonntag. Es ist zu erwarten, dass der Protest in der Landeshauptstadt nicht mehr nur still und friedlich, sondern laut und deutlich vorgebracht werden wird.

Termin: 8. Januar 2024, Demonstration unter dem Motto „Genug ist genug“ gegen Agrardieselkürzung und Streichung des grünen Kennzeichens in Erfurt, Löberstraße, Juri-Gagarin-Ring (zwischen Bahnhofstraße und Karl-Marx-Platz). 11 Uhr Kundgebung. Anmeldung für Landwirte aus dem Saale-Holzland-Kreis über den Kreisbauernverband Eisenberg-Jena-Stadtroda e. V. Kontakt: 036428/548360 oder online: region.ost@lbv-erfurt.de