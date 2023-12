Aus alt mach neu

Saale-Holzland-Kreis Von Nachhaltigkeit, die es auf dem Gernewitzer Advent zu entdecken gab.

Mal sind es alte Uhrwerke, die in Form von Schmuckstücken wieder zu neuem Leben erweckt werden, mal bunte Kleidungsstücke für Kinder, geschneidert aus Sachen, die sonst längst ungetragen im hintersten Winkel des Kleiderschranks verharren würden. Und auch besondere Hölzer, einst an einem Strand in Griechenland angespült oder in Nachbars-Garten gefunden, dann sorgfältig aufbewahrt und nun zur individuellen Kette gefertigt, gibt es neben vielen weiteren Dingen zu entdecken.

Bei den zahlreichen verschiedenen Händlerinnen und Händlern, die beim Gernewitzer Advent am Wochenende mit ihren Waren präsent waren, schien besonders Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle zu spielen. Zu erfahren gab es so, verborgen hinter Schmuckstücken und Co., etliche spannende Geschichten über die Entstehung von Kunst und einzigartigen Stücken. Schön, wie dank kreativer Köpfe im wahrsten Sinne aus alt neu gemacht wird.