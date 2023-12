Baustelle Quirla lockte Bürger ins Stadtrodaer Schützenhaus

Stadtroda Saale-Holzland-Kreis: Stadtrodas Einwohnerversammlung war am Dienstag bis zu Tagesordnungspunkt „Baumaßnahme Quirla“ gut frequentiert. Die Studie zur „Global Nachhaltigen Kommune“ stieß offenbar auf weniger Interesse.

Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) war sichtlich erfreut, dass sich am Dienstagabend gut 200 Bürgerinnen und Bürger zur Einwohnerversammlung ins Stadtrodaer Schützenhaus begeben hatten. Bei dem schlechten Wetter hätte es auch anders ausgehen können.

Der große Saal des Schützenhauses „Zur Louisenlust“ ist in helles Licht getaucht. Vier Tagesordnungspunkte gilt es heute abzuarbeiten. Wochen vorher hatten Bürger Gelegenheit, Fragen schriftlich einzureichen. Der Abend beginnt locker-flockig mit „Stadtroda in Zahlen“. Unter anderem ist zu erfahren, dass das Durchschnittsalter der Stadtrodaer 47,9 Jahre beträgt. „2011 lag die Zahl der über 60-Jährigen bei 30 Prozent, 2022 waren es schon über 40 Prozent“, trägt Stadtkämmerin Daniela Geldhäuser vor. Über 20 Standesamtsbezirke habe die Stadt, zwischen 40 und 45 Ehen würden jährlich geschlossen.

Es folgt das prominenteste Thema des Abends – die Baumaßnahme in Quirla. Der Tagesordnungspunkt lockte wohl die meisten Besucher. Dem entsprechend hat die Stadt sich vorbereitet und ein ganzes Expertenteam eingeladen, das Fragen der Bürger beantworten kann. Wer es noch nicht wusste, dürfte nun im Bilde sein. Steffen Rothe, Werkleiter des ZWA Holzland, spart in seinem Vortrag über die Baumaßnahme nicht mit Details. Wassergesetz, zentrale Erschließung, Abwasserbeseitigungskonzept, Millioneninvestitionen, höhere Gebühren, lauten die Schlagworte. Und dass Quirla seit Jahren die Rohrbruchstatistik anführe.

Quirla: Straße für Winterhalbjahr geöffnet

Mithilfe von Karten, Zahlen, Fakten, Folien, allen erdenklichen Hilfsmitteln also, setzt Rothe seine Gebetsmühle in Gang. Alles schon gelesen, alles schon geschrieben. Die Wiederholungen werden die Zeit nicht verkürzen. Es bleibt bei drei Jahren Vollsperrung und drei Bauabschnitten. Der Lichtblick: Seit gestern ist die Straße zwischen Stadtroda und Quirla für das Winterhalbjahr geöffnet. Für die Zeit danach versprechen die Beteiligten eine Umleitung für Anlieger und jene, die ein Anliegen haben, und zwar ein Innerörtliches. Dafür sei an den angedachten Gartenanlagen noch einiges zu tun, ist zu erfahren. Und dass die Umleitung nur für Pkw-Fahrer möglich sei.

Steffen Rothe verstehe den Unmut der Menschen über die Baustelle, vor allem jenen der Gewerbetreibenden, die sich um ihre Existenz sorgen. Doch der ZWA könne die Situation nicht ändern, müsse Gesetzesvorgaben umsetzen. „Wir können nur auf das Straßennetz zurückgreifen, das uns zur Verfügung steht. Etwas anderes haben wir leider nicht“, sagt er. Dass über die Baumaßnahme Rechtsstreite geführt wurden, müsse man hinnehmen. „Ansprüche wurden in sehr rauer Tonart vorgetragen.“ Hier bittet Rothe um mehr Contenance. Wie viele andere Unternehmen sei auch der Zweckverband auf Fachkräfte angewiesen. „Wenn die Leute auf den Baustellen beleidigt werden, sind wir sie schnell wieder los.“

Baumaßnahme Stadtroda: Keine Proteste mehr

Bis auf den Fragenkatalog des Autohauses Dolge zu Wirtschaftlichkeit und Kriterien für die Auswahl der Baufirma gibt es kaum Fragen. Auch Protest ist nicht erkennbar. Zeit für Tagesordnungspunkt drei: Baumaßnahmen der Stadt. „Im kommenden Jahr wollen wir das Häuschen, in dem der Seniorenbeirat seinen Sitz hatte, als Touristinformation umnutzen“, informiert Klaus Hempel. Dort, wo die Info jetzt untergebracht ist, werde ein barrierefreies Einwohnermeldeamt entstehen. Hempel erinnert daran, dass die Innenstadt Sanierungsgebiet sei und verweist auf die entsprechende Satzung. „Wer sich mit dem Gedanken trägt, sein Haus zu sanieren, den bitte ich, vorher im Rathaus anzurufen und sich zu erkundigen, was möglich ist.“

Punkt vier der Tagesordnung beschäftigt sich mit Stadtrodas Entwicklung zur „Global Nachhaltigen Kommune“. Bürgermeister Hempel sei von Bürgern mehrfach auf der Straße darauf angesprochen worden, „doch dieses Thema kann man nicht in fünf Minuten abhandeln.“ Deshalb habe er sein Koordinatorenteam mit der Erstellung einer PowerPoint zum Thema für die Einwohnerversammlung beauftragt. Leider waren, als Stadtkämmerin Daniela Geldhäuser mit der Präsentation beginnen wollte, die meisten Besucher schon gegangen.