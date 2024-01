Bad Klosterlausnitz Ihr 15-jähriges Bestehen der Band wollen die Profimusiker mit einem Ritt durch verschiedene Stile und Epochen feiern

Bereits zum achten Mal gastiert die Band „Classic Brass“ in der Fachklinik Klosterwald in Bad Klosterlausnitz. Die fünf Musiker von „Classic Brass“ kamen in den 15 Jahren ihres Bestehens auf weit über 1.000 Konzerte zusammen. Die Mischung aus ungarischen und deutschen Musikern bringt eine lebendige Atmosphäre hervor. Los geht es am Freitag, den 12. Januar um 19:30 Uhr.

Im Gegensatz zu spezialisierten Ensembles, bewegt sich die Band in ihren Konzerten durch die Musikepochen und will die Musikgeschichte von der Renaissance bis zur Moderne nachzeichnen. Neben den selbstverfassten Arrangements soll eine humorvolle Moderation mit der Musik verwoben werden. Zum Tourkalender von „Classic Brass“ zählen auch große Konzertprojekte, Festivals und Konzertreihen. Sie spielten unter anderem im Kulturpalast in Dresden, dem Gewandhaus zu Leipzig, im Kaiserdom in Frankfurt am Main sowie beim Internationalen Brass-Festival „Sauerland-Herbst“.

Es soll eine bunte Mischung werden

Die fünf Profimusiker von „Classic Brass“ wollen auf ihrer Jubiläumstour die schönsten Stücke einer langen Musikkarriere präsentieren. Die Band will in Bad Klosterlausnitz Lieder von althergebracht bis modern, anspruchsvoll bis leichtgängig, gefühlvoll bis fröhlich spielen. In der Konzertpause werden zudem CDs und DVDs zum Kauf angeboten.

Die Karten im Vorverkauf kosten 18 Euro. Schüler und Studenten bezahlen nur 12 Euro. Karten bekommt man bei der Kurverwaltung in Bad Klosterlausnitz, bei der Gera-Information und bei der Tourist-Information in Stadtroda sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und auch online unter www.reservix.de. Für Spätentschlossene soll es Restkarten zuzüglich 2 Euro geben ab 18:30 Uhr an der Abendkasse.