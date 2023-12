Die Zeit, die verrinnt

Saale-Holzland-Kreis Julia Grünler über Weihnachtsstress und den Wandel der Zeit.

Gute zwei Wochen noch, dann ist Weihnachten. Das Jahr scheint auf seinen letzten Metern immer zu rasen. Oder, wie geht es Ihnen? Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt jagt den nächsten. Man beginnt hastig, Geschenke zu horten und eigentlich wollte man auch längst Wohnung, Haus oder Garten weihnachtlich dekoriert haben. Ach, was soll‘s, nun ist es sowieso fast zu spät.

Apropos Zeit, die verrinnt. Auf stolze 175 Jahre blickte in dieser Woche das Asklepios Fachklinikum für Menschen mit seelischen und neurologischen Krankheiten in Stadtroda zurück. Im festlich geschmückten Felsenkeller wurden zahlreiche Reden geschwungen, wichtige Etappen beleuchtet und - besonders spannend, Fotos aus längst vergangenen Zeiten gezeigt. Mal ist es eine Frau, die im alten Schwimmbad zu sehen ist, dann Herren, die auf dem Klinikgelände ihren Morgensport betreiben oder Kinder, die in Zeiten der Selbstversorgung auf dem Klinikgelände Hühner füttern. Ein spannender Blick zurück in die Vergangenheit.

Und wer an diesem 2. Adventswochenende nun trotz Dekostress und vermeintlich wichtigen Einkäufen Zeit für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt findet, der wird unter anderem in Mertendorf, Thalbürgel und Gernewitz fündig. Hier darf wieder herrlich duftender Glühwein getrunken und auf der Suche nach Leckereien von Bude zu Bude gewandert werden. Und auch ein gutes Gespräch mit Freunden, Familie oder Bekannten darf dabei natürlich nicht fehlen. Denn, so viel Zeit muss schließlich auch noch sein. Oder?