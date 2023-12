Eisenberg André Zaenker aus Eisenberg trainiert Rettungskräfte und Privatleute für den Notfall. Nach eigenen Angaben nahmen 25.000 Menschen teil.

Autoscheiben zertrümmern, Airbags auslösen, Gurte zerschneiden – das ist André Zaenkers Welt. Der Fahrsicherheitstrainer und Inhaber der Mobilianz GmbH in Eisenberg glaubt: „Unfälle passieren nicht, sie werden entweder verursacht oder nicht verhindert.“

Deshalb trainiert er mit Rettungsteams in möglichst realem Umfeld das Spektrum an denkbar realen Unfällen. Zu seinem Kundenstamm gehören zudem die Industrie, kleinere Unternehmen und Privatleute, zum Beispiel junge Fahrerinnen und Fahrer. Mit seinen Trainings sei er bisher auf vier Kontinenten unterwegs gewesen, habe etwa 25.000 Teilnehmern ein Stück Sicherheit vermittelt, sagt Zaenker. Gemeinsam mit der Verkehrswacht trainiert das Eisenberger Unternehmen Schulkinder im Straßenverkehr und gibt Erste-Hilfe-Kurse für E-Biker.

„Immer wieder werde ich gefragt, was zu tun ist, wenn das Auto brennt oder nachts ein Wildunfall passiert“, erzählt der Unternehmer. Tatsächlich passierten auf Landstraßen die meisten Unfälle mit Todesfolge. Wann Wild die Straße überquere, sei nicht vorhersehbar. Deshalb biete er unter anderem Nachtfahrtrainings an. Das nächste findet am 7. Dezember auf dem Flugplatz Schöngleina statt. Viele Menschen kämen mit einem mulmigen Gefühl zum Training. Eine Teilnehmerin schrieb ihm danach: „Das Sicherheitsgefühl ist explodiert!“ Sie habe gar nicht gewusst, was ihr Auto alles kann.

Eisenberg: SOS-Sticker hilft, Ruhe zu bewahren

Mobilianz sei nach eigenen Angaben das einzige Institut in Thüringen, das Notfalltraining unter dem Motto „Panne, Unfall, Rettung“ durchführe - sowohl praktisch als auch theoretisch. So habe es den SOS-Autosticker entwickelt. Der wird zum einen an der Außenseite des Autos angebracht und signalisiert Rettungskräften mithilfe der digitalen Rettungskarte, wo zum Beispiel bei Elektro- und Hybridfahrzeugen Stromquellen oder pyrotechnische Elemente für Gurtstraffer und Airbags sitzen. „Die Rettungszeiten dauern aufgrund der zunehmenden Komplexität der Fahrzeuge immer länger“, weiß Zaenker. „Es werden immer mehr Airbags verbaut, so dass während des Einsatzes das Risiko der Nachauslösung besteht.“ An der Auto-Innenseite wird der Notfallplan befestigt. Mit dem Smartphone aufgerufen, navigiert er durch ein Menü und zeigt genau, was in welchem Fall zu tun ist. Die Zahl der Pannen pro Jahr bewege sich deutschlandweit fast im mittleren Millionenbereich, weiß Zaenker.

Kurz vor dem Abgrund: Gemeinsam mit André Zaenker üben Feuerwehrleute des Saale-Holzland-Kreises, sich mit ihren Autos nicht festzufahren. Foto: André Zaenker

Wichtig sind Sicherheitsfahrtrainings auch für Feuerwehren. Die Hermsdorfer Kameraden baten Zaenker um ein Offroad-Training. Der Klimawandel würde immer öfter zu Wald- und Vegetationsbränden führen, so die Erfahrung der vergangenen Jahre. Die Fahrt ging durch den Wald in unwegsames Gelände, wo zunächst das richtige Einweisen der Fahrzeuge geübt wurde. „Unser Trainingsgrundsatz lautet: Vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten“, sagt der Trainer mit ADAC-Lizenz und Inhaber eines Pyrotechnikscheines. Insbesondere für Feuerwehren und Rettungskräfte habe er ein neues Format entwickelt, das ab 2024 ins Programm komme. „Wir vergleichen den Bremsweg von Pkw und Lkw. Daraus lassen sich Schlüsse für das eigene Abstandsverhalten ziehen.“

Eigenes Abstandsverhalten prüfen

Zur Leitstelle fahren die Rettungskräfte mit privaten Autos, zum Einsatzort mit dem bedeutend größeren Rettungsfahrzeug, beides will Zaenker in einen unmittelbaren Vergleich einbinden. Sicherheit wollen er und seine Mitstreiter im neuen Jahr weiterhin vermitteln. „Mit den Johannitern aus Eisenberg absolvieren wir ein Techniktraining inklusive Radwechsel, Starthilfe und Prüfung von Betriebsmitteln.“

Peter Dörfer mit dem Notfallhandbuch der IHK. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Ein Unfall kann die Welt eines Menschen und seiner Familie von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf stellen. Bei Unternehmern und Firmeninhabern hängt außer der Familie noch ein Mitarbeiterstamm in der Luft, wenn nichts geregelt ist. „Sobald ich beeinträchtigt bin, hört das Abenteuer Leben mitunter auf“, sagt Zaenker und verweist auf eine Erfindung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen, die ein Notfallhandbuch für Unternehmer entwickelte.

IHK Ostthüringen entwickelt Notfallkoffer für Unternehmer

„Viele Ostthüringer Firmen haben keine zweite Führungsebene“, weiß Peter Dörfer, bei der IHK für Existenzgründung und Unternehmensförderung zuständig. „Wenn dem Chef etwas passiert, sind etliche Unternehmen nicht handlungsfähig, weil die Mitarbeiter in bestimmte betriebliche Abläufe nicht eingeweiht sind.“ So hätte Dörfer schon Anrufe von Angestellten einer Firma erhalten, die fragten, woher sie nun ihr Gehalt bekämen.

Bankvollmachten, Zahlungsverkehr, Ansprechpartner, Kundendateien – all dies kann im Notfallkoffer oder -handbuch zusammengetragen und hinterlegt werden. Unternehmer können sich das Buch kostenlos herunterladen. „Wir halten das für eine gute und vor allem notwendige Sache“, sagt Dörfer und empfiehlt, die Daten alle zwei bis drei Jahre zu aktualisieren. „Das Handbuch hat mein schlechtes Gewissen aktiviert“, gibt André Zaenker zu, der seit ein paar Tagen neben dem Tagwerk damit beschäftigt ist, den „Koffer“ mit Inhalt zu füllen. „Es macht Mühe, aber ich finde es wichtig, festzulegen, wer im Notfall interimsmäßig Ansprechpartner informieren und Aufgaben delegieren kann. An Aspekte wie Bürgschaften oder gewerbliches Schutzrecht hätte ich von selbst gar nicht gedacht. Ich sehe in dem Notfallkoffer ein bedeutsames innerbetriebliches Kommunikationsmittel.“

Termin: 7. Dezember, 16 bis 19.30 Uhr, Nachtfahrtraining mit André Zaenker, Flugplatz Jena-Schöngleina. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.