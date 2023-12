Eisenberg Saale-Holzland-Kreis: Die Länge des Eisenberger Stollens wurde am Samstag noch unter dem Siegel der Verschwiegenheit gehandelt. Nun ist klar, warum er genau 127,4 Zentimeter lang ist.

Bürgermeister Michael Kieslich und Stadtmanager Max Nottrodt hätten sich am Samstag lieber vierteilen lassen, als die Länge des Stollens zu verraten, den Bäckermeister Mario Gräfe am heutigen Sonntag unter den Besuchern des Adventsmarktes in Eisenberg verteilte. Am Samstag zur Eisweihnacht hatten sich über 400 Marktbesucher gefragt, wie lang wohl der Stollen sein könnte, den Kieslich bei Gräfe in Auftrag gegeben hatte.

„Ich mag Stollen, für mich gehört er zu Weihnachten“, sagt Kieslich, bekennender Fan von Weihnachtstraditionen. Um dem richtigen Maß möglichst nah zu kommen, hatten manche Mütter sogar ihre Kinder an den Stollen gehalten, um einen Vergleich zu ziehen. Ein junger Mann zückte den Zollstock, doch das kam natürlich nicht infrage. Ein Handwerker verglich den Stollen mit der Fliesengröße in seiner Werkstatt und rechnete hoch. Jung und Alt waren am Samstag am Stand der Stadtverwaltung über das Rosinengebäck ins Gespräch gekommen und beratschlagten, welche Mittel man noch anwenden könnte, um der geheimnisvollen Zahl auf die Spur zu kommen.

Wer an der Verlosung teilnahm, füllte ein Formular aus, denn er nahm gleichzeitig an der Verlosung eines Stadtgutscheines im Wert von 25 Euro teil. „Bleib in deiner Stadt, damit sie eine Zukunft hat“, so der Hintergrund des Preises. 16 Teilnehmer waren der Zahl mit ihrer Schätzung in Höhe von 1,27 ziemlich nah gekommen. Inzwischen steht fest: Der Gewinn bleibt in Eisenberg. Fest steht auch die Länge des Stollens. Er ist genau 127,4 Zentimeter lang. „Das ist ein handliches Maß, das noch ins Auto passt“, erklärt Bäckermeister Mario Gräfe beim Einzuckern des langen Objektes. Die Kompatibilität mit dem Lieferfahrzeug ist aber nicht der Grund für das unübliche Maß. Bürgermeister Michael Kieslich lüftet das Geheimnis. „Eisenberg feiert im kommenden Jahr ein wichtiges Jubiläum. Zieht man die Zahl 750 von 2024 ab, kommt man auf 1274. In diesem Jahr erhielt Eisenberg Stadtrecht.“