Saale-Holzland-Kreis Wirtschaftlich liegt das Saale-Holzland unter dem Thüringer Durchschnitt. FDP-Chef Patrick Frisch möchte das ändern.

Viele Handelsunternehmen konnten in der Vergangenheit im Weihnachtsgeschäft einiges an Zuwachs nachholen, der im laufenden Jahr nicht eingespielt wurde. Das wird laut Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen in diesem Jahr wohl nicht so funktionieren. Das Weihnachtsgeschäft könne an vergangene Jahre nicht anknüpfen, die Prognose sei alles andere als rosafarben. Patrick Frisch, mittelständischer Unternehmer, Vorsitzender des Gewerbevereins Stadtroda und FDP-Kreischef im Saale-Holzland, sieht das ähnlich und glaubt, dass der Landkreis durch Bündelung von Ressourcen weitaus mehr erreichen kann.

Herr Frisch, wie lautet Ihre Wirtschaftsprognose für 2024?

Es gibt große Unsicherheiten, die den Investitionswillen dämpfen. Viele Unternehmer können bei der gegenwärtigen Auftragslage ihr Personal nicht auslasten, behalten es aber in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Ein großer Teil hat sich in Hab-Acht-Stellung begeben.

Es gibt Branchen, die diese Sorgen nicht drücken...

Natürlich muss man zwischen den Branchen differenzieren. Manche sind krisenresilient, andere nicht. Die Inflation der vergangenen drei Jahre führte dazu, dass die meisten Menschen ihre Ausgaben auf Grundbedürfnisse konzentrieren. Eine schlechte Ausgangsposition für das Jahr 2024.

Wie kann zum Beispiel der Landkreis dem entgegensteuern?

Starke interkommunale Zusammenarbeit bringt regionale Entwicklung voran. Zahlreiche Verbände, Vereine und Institutionen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur denken und leben in ihrer praktischen Arbeit bereits heute die Region Jena-Saale-Holzland. Es gilt, die Steuerkraft zu erhöhen, nicht die Steuerhebesätze. In deren Folge kann auch der Landkreis als einer von vielen Bausteinen infolge höherer Wirtschaftskraft durch eine höhere Umlagegrundlage den wachsenden Druck auf die Kreis- und Schulumlage eindämmen und senken.

Sie sprechen sich für eine privat-öffentliche Wirtschaftsförderung im Landkreis aus. Wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?

Die Wirtschaftsförderung sollte kleinen und mittelständischen Unternehmen, von denen es im Holzland viele gibt, gute Unterstützung bieten. Wenn wir über die Kreisgrenzen nach Saalfeld-Rudolstadt, Jena oder in den Burgenland-Kreis schauen, sehen wir, dass der Holzland-Kreis sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Die Wirtschaft befindet sich Wandel. In den Neunzigerjahren wollten wir möglichst viele Arbeitsplätze schaffen, dieser Schwerpunkt hat sich verlagert. Heute bewerben sich die Unternehmen bei potenziellen Arbeitnehmern. Der Arbeitsmarkt ist ein Arbeitskräftemarkt. Dieser Entwicklung müssen wir uns anpassen.

Was machen denn andere Landkreise anders als das Holzland?

In Jena gründete sich eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die zu 95 Prozent der Stadt gehört. Die betreibt eine Internetplattform mit Jobportal. Das heißt, offene Stellen und Bewerber werden hier zusammengeführt. Ferner gibt es ein kommunales Leerstandsmanagement. Und Saalfeld-Rudolstadt hat sein Saale-Dreieck. In diesem mit dem Holzland vergleichbaren Kreis gibt es ein eigenes Gründerzentrum.

Wir haben Tridelta in Hermsdorf.

Das ist das Positivbeispiel für unseren Holzland-Kreis. Tridelta betreibt eine starke private Wirtschaftsförderung. Die Stadt Hermsdorf ist dort Mitglied. Der Tridelta-Campus ist eine Dachmarke mit klaren, handlungsorientierten Zielen.

Also gemeinsam statt jeder für sich?

Ja. Der Saale-Holzland-Kreis ist sehr kleingliedrig, Tridelta könnte als Impulsgeber fungieren. Wir brauchen eine strategische Struktur, um Wirkung über die Landkreis-Grenzen zu erzielen. In einigen Bereichen wie dem Nahverkehr funktioniert das schon. Wir müssen als Region weiter zusammenwachsen. Unsere Mitbewerber sitzen nicht in Stadtroda oder Kahla, sondern in Leipzig und Erlangen.

Noch einmal zur Wirtschaftskraft. Wo liegt das Holzland im Vergleich zu anderen Landkreisen?

Betrachtet man Wirtschaftskraft und Umlagegrundlage, liegt er unter dem Durchschnitt. Es gibt aber Potenzial, zum Beispiel, indem wir versuchen, Arbeitskräfte von außen in den Landkreis zu holen, zum Beispiel durch entsprechende Kampagnen. Wenn es uns gelingt, 50 bis 100 Arbeitskräfte von außerhalb zu gewinnen, vielleicht mit Aussicht auf Verlegung des Lebensmittelpunktes ins Holzland, sind wir schon ein Stück leistungsfähiger.

Das heißt, der Landkreis muss seine Ressourcen bündeln?

So ist es. Mit Personal, Finanzmitteln, einer Strategie. Wirtschaftsförderung darf kein Zufallsprodukt sein. Tridelta mit seiner Dachmarke, Schwerpunkt Keramik, macht uns vor, wie es gehen könnte. Der Saale-Holzland-Kreis braucht auch eine Dachmarke, ein Außenmarketing. Das sollten wir entwickeln. Es gibt viele Gewerbevereine, Innenstadtinitiativen, gute Aktionen vor Ort. Bei alldem vermisse ich noch das Verbindende. Im Interesse aller Beteiligten sollten sich diese Initiativen besser vernetzen.