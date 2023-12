Eisenberg Die Fraktion der SPD wollte mit der Idee ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen. Daraus wurde jedoch nichts während der Stadtratssitzung

Bei der vergangenen Stadtratsitzung in Eisenberg wurde wieder über allerlei disktutiert und entschieden. Eines der großen Themen war der Haushalt für das kommende Jahr, welcher beschlossen wurde. Vorbereitet wurde die Haushaltsplanung bereits einige Monate zuvor. Miteinbezogen in die Planung seien die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, freie Sozialträger, die verschiedenen Gremien der Stadt sowie die Fraktionen gewesen. Für das kommende Jahr seien 27 Millionen Euro eingeplant. Was jedoch noch fehlt seien genaue Planungen über die Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden.

Geplant war zudem die Abstimmung über das Forsteinrichtungswerk des Stadtwaldes Eisenberg. Das Forsteinrichtungswerk ist eine mittelfristige Plaung von zehn Jahren im Forstbetrieb. Zu der Planung gehört zum Beispiel die Zustandserfassung, Bestandspflege und die Planung für weitere Jahre. Zu der Stadtratsitzung konnten Vertreter des Thüringer Forstes nicht erscheinen, weswegen dieser Punkt nicht disutiert wurde.

Parkplatzdiskussion nicht in der Stadtratssitzung

Zuletzt gab es einen Antrag der SPD-Fraktion, der Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr das Parken auf öffentlichen städtischen Parkplätzen kostenfrei zur Verfügung stellen wollte. Stadtrat Jens Göhrig argumentierte in seiner Rede, dass die Parkerleichterung in der Innenstadt Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute ausdrücke. Bürgermeister Kieslich entgegenete, dass über solche Anträge nicht während der Stadtratsitzung abgestimmt wird. Daher kam es zu keiner Einigung zu dem Antrag.