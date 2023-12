Frisch: Augenmerk bei Jugendarbeit auch auf ehrenamtliche Vereinsarbeit legen

Patrick Frisch, Kreisvorsitzender der FDP Jena-Saale-Holzland, beim FDP-Neujahrsempfang 2020 in der Jenaer Sparkassen-Arena. Foto: Jürgen Scheere

Eisenberg FDP-Kreistagsabgeordneter fordert, Ziele im Jugendförderplan des Saale-Holzland-Kreises konkreter zu benennen und zu überprüfen.

Nach dem Bericht über den Jugendförderplan im Saale-Holzland-Kreis will Patrick Frisch, FDP-Kreisvorsitzender, das von ihm abgegebene Zitat zur Effizienzüberprüfung klarstellen, das seiner Meinung nach verkürzt dargestellt wurde. Er habe in seiner Rede im Kreistag nicht die Effizienz von Jugendclubs infrage stellen wollen, dies stehe ihm nicht zu. Vielmehr möchte er das Augenmerk auf die ehrenamtliche Vereinsarbeit in den Kommunen betonen, die „aus meiner Sicht im Jugendförderplan nur eine untergeordnete Bedeutung einnehmen“, sagt Frisch.

„In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Jugendförderung im Saale-Holzland-Kreis ein großes Maßnahmenbündel ergriffen, in dessen Folge beim Aufwuchs von Personal und verfügbaren Finanzmittel auch größere Entwicklungen stattgefunden haben und stattfinden“, sagt der Kreistagsabgeordnete. Dies beinhaltet Jukom, die Schulsozialarbeit, Jugend-Verbandsarbeit, die Jugendclubs und mehr. Aus Sicht der FDP-Fraktion solle künftig klarer formuliert werden, welche Ziele man mit dem Maßnahmenbündel und Einzelmaßnahmen verfolge und nach welche Kriterien man sie als erfolgreich bewertet beziehungsweise wo Änderungen nötig sind oder gar neue Wege begangen werden müssen.

Er verweist unter anderem auf die steigenden Zahlen von Inobhutnahmen aus Familien und den Drogenmissbrauch in der Gesellschaft. Der Einsatz öffentlicher Gelder sollte „auch unter dem Gesichtspunkt der Haushaltsgrundsätze“ überprüft werden. „In Zeiten knapper Finanzmittel ist es umso wichtiger, einen größtmöglichen Nutzen zu schaffen.“