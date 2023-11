Glühwein und Budenzauber: Wo im Saale-Holzland die Weihnachtsmärkte locken 

Saale-Holzland-Kreis Wir verraten, wann und wo im Saale-Holzland Buden, Weihnachtsmusik und heißer Punsch zum Weihnachtsmarktbummel einladen.

Schneeflocken wehen im Wind, erste Lichterketten und Weihnachtsbäume schmücken nach und nach die Städte und Gemeinden der Region. Die Weihnachtszeit steht bevor und mit ihr der traditionelle Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben zusammengetragen, wo und wann im Saale-Holzland Buden, Weihnachtsmusik und heißer Punsch zum Weihnachtsmarktbummel einladen.

Eisenberg

Mit vielen Aktionen möchte die Kreisstadt im Rahmen der Eis-Weihnacht auch in diesem Jahr zahlreiche Gäste begeistern und auf Weihnachten einstimmen. Los geht es am Freitag, 1. Dezember, 18 bis 24 Uhr, und am Samstag, 2. Dezember, 16 bis 24 Uhr, mit dem Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt. Unter anderem laden die Händler der Innenstadt auch in den Abendstunden zum Weihnachtsbummel ein. Auf dem hinteren Markt wartet eine „Weihnachtliche Kinder-Mitmachbühne“ und am Stadtmuseum kann man auf „Federwölfe“ treffen. Des Weiteren wird am Sonntag, 3. Dezember, 13 bis 18 Uhr, zum besinnlichen Familien-Adventsmarkt eingeladen. Weitere Informationen zur Eis-Weihnacht finden Interessierte im Internet unter www.stadt-eisenberg.de/kultur/eisweihnacht oder www.innenstadt-eisenberg.de.

Eisenberg/Weißenborn

Am Wochenende vom 16. Bis 17. Dezember verwandelt sich das Mühltal für Wanderer zwischen Eisenberg und Weißenborn in diesem Jahr wieder zum Weihnachtstal. Von der Meuschkensmühle wird durch das gesamte Tal bis zur Robertsmühle eine Weihnachtstal-Parade veranstaltet. Weitere Informationen zum Weihnachtstal gibt es unter www.weihnachtstal.de.

Hermsdorf

Vom 15. bis 17. Dezember wird in Hermsdorf zum traditionellen Weihnachtsmarkt eingeladen. Los geht es am Freitag, 15. Dezember, 18 Uhr, am Rathausplatz. Dann geht es zum Weihnachtsmarkt im Innenhof des „Schwarzen Bären“. Auf die Gäste warten Musik, eine Feuershow, zahlreiche Stände und mehr. Neben dem Weihnachtsmarkt wird am Wochenende im Saal des schwarzen Bären eine Ausstellung mit Krippen aus aller Welt präsentiert. Die Abiturienten des Holzland-Gymnasiums betreiben die Kaffeestube, viele Händler werden da sein, es gibt eine offene Scheune mit Holzspielzeug, ein Udo-Lindenberg-Double sowie Programme der Friedensschule und der Waldsiedlungs-Schule. Der Weihnachtsmann kommt jeweils am Samstag und am Sonntag gegen 15 Uhr.

Stadtroda

Am Samstag, 2. Dezember, 15 bis 22 Uhr, wird in Stadtrodas Innenstadt das Adventglühen veranstaltet. Zahlreiche Händler und Vereine sind daran beteiligt. Auch einige Händler der Innenstadt öffnen ihre Türen und laden zum Bummeln ein.

Am Samstag, 9. Dezember, ab 17 Uhr freut sich zudem die Maibaumgesellschaft „Alter Markt“ auf ein gemütliches Beisammensein auf dem Alten Markt in Stadtroda. Es sind zwei Musikbeiträge vorgesehen, zudem gibt es eine Feuershow vom Flammenzirkus in Stadtroda sowie Glühwein und Verpflegung.

Schkölen

In Schkölen wird am Freitag, 15. Dezember, 14 bis 21 Uhr, eine Burgweihnacht veranstaltet. Unter dem Motto „Advent auf der Wasserburg“ laden Kinder, Schule, Stadt, Händler und Vereine herzlich zum gemütlichen Beisammensein ein. Auf die Besucher warten unter anderem eine Fotobox, Glühwein, Bastelspaß sowie ein vielseitiges Bühnenprogramm ab 15.30 Uhr.

Gernewitz

Zum Gernewitzer Advent wird am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember jeweils von 13 bis 19 Uhr, eingeladen. Im Denkmalhof Gernewitz lockt der Förderverein mit einem romantischen Adventswochenende. Hier werden historische Handwerkstechniken, handgemachte Musik, Kunst und mehr präsentiert. Das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ zeigt sich mit dem Gernewitzer Strohadvent. Im Strohatelier gibt es Weihnachtliches aus Stroh zu entdecken. Der Kristallhof wartet mit passenden Glaskreationen.

Mertendorf

Zum elften Mal wird der Mertendorfer Weihnachtsmarkt veranstaltet. Herzlich eingeladen wird dazu am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr an der Kirche in Mertendorf. Auf die Besucherinnen und Besucher warten unter anderem Wilfried und Laura Mengs mit Gesang, die Schkölener Blasmusikanten, ein Orgelkonzert mit Jörg Weber, Feuershow, Puppentheater und mehr.

Etzdorf

Am Samstag, 2. Dezember, 10 bis 17 Uhr, wird es weihnachtlich auf dem Etzdorfer Hof. Im Rahmen der Etzdorfer Hofweihnacht wird zum gemütlichen Weihnachtsmarkt mit regionalen Genusshandwerkern geladen.

Schleifreisen

Am Samstag, 2. Dezember, wird ein Weihnachtsmarkt in Schleifreisen veranstaltet. An und um die Kirche warten auf die Besucherinnen und Besucher verschiedene Buden. Zudem gibt es Kutschfahrten, Basteleien, einen Weihnachtsmann und mehr. Holzlandtypische Speisen werden angeboten. Der Weihnachtsbaum wird gesetzt und jedes Kind darf eine Kugel mitbringen.

Thalbürgel

Auf dem Vorplatz der Klosterkirche in Thalbürgel wird am Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 18 Uhr, zum Adventsmarkt eingeladen. Es gibt ein Weihnachtsprogramm der Kinder aus der Kita Sausewind Bürgel, Köstlichkeiten aus der Umgebung, Glühwein, und selbstgebackene Waffeln.

Ilmsdorf

Am Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 19 Uhr, wird ein Weihnachtsmarkt in Ilmsdorf veranstaltet. Es warten Glühwein, Punsch, Kunsthandwerk und mehr auf die Besucherinnen und Besucher.

Für die Vollständigkeit der Aufzählung übernimmt die Redaktion keine Gewähr.