Eineborn Saale-Holzland-Kreis: Auf dem Gnadenhof von Sebastian Becher bei Stadtroda finden Kühe Frieden. Eine Indienreise veränderte sein Leben.

Auf dem Weg zu den Tannenwiesen im Gewerbegebiet Eineborn ist es noch Winter, während sich wenige Meter weiter der schwarze Asphalt schon wieder durchgekämpft hat. Das Auto kann glücklicherweise sicher abgestellt werden, Mariela Baca steht mit ihrem robusten roten Lieferwagen bereit. Dass das Fahrzeug für die Landarbeit eingesetzt wird, ist nicht zu übersehen. Aber die Heizung wärmt gut durch, bevor es in die Kälte geht. Ein kurzes Stück führt der Weg über Unebenheiten durch den Wald, dann ist die erste von drei Wiesen des Vereins Happy Kuh in Sicht und mit ihr eine Reihe freundlich dreinblickender Kühe und Ochsen.

Im Sommer ist es hier bestimmt traumhaft, und selbst jetzt strahlen die Tiere eine Ruhe aus, die einen seltsam gefangen nimmt. So richtig weg möchte man hier nicht. Sie führen ein behütetes Leben, haben nichts zu befürchten. Weder müssen sie täglich ein bestimmtes Quantum an Milch geben, noch landen sie irgendwann als Roulade auf goldumrandeten Tellern. Auf dem Lebenshof von Mariela Baca, Sohn Subala und Lebenspartner Sebastian Becher fanden sie einen Platz – fürs Leben.

Eineborn bei Stadtroda: Gnadenhof für Kühe lädt zum Kuscheln ein

Mariela kam vor mehr als 15 Jahren aus Peru. Hauptberuflich arbeitet sie im Büro, die Kühe sind Hobby. 21 sind es derzeit. „Früher hatten wir mehr Tiere, es kommen kaum welche dazu“, sagt Sebastian Becher, der sein Geld mit mobiler Massage verdient. Von ehemals 30 Tieren sind noch 21 übrig – neun Ochsen und zwei Kühe, allesamt aus der Tierrettung. Das Älteste ist 18 Jahre alt, etwa 20 Jahre können Kühe werden. „Ob man fünf oder zwanzig Kühe füttert, ist egal – man muss trotzdem da sein“, sagt Becher und erzählt, dass er und Mariela früher auf den Weiden alles Anfallende per Hand erledigt hätten.

Inzwischen nimmt ein Traktor viel schwere Arbeiten ab. „Darauf haben wir lange gespart“, sagt Mariela Baca. Vor fünf Jahren noch sei die Landarbeit eine Tagesaufgabe gewesen, heute würde mithilfe der Technik vieles binnen einer halben Stunde abgeschlossen werden können. Urlaub kenne die Familie wohl nicht? „Doch“, erwidert Becher. „Wir haben gute Helfer, auf die wir uns verlassen können.“ Das größte Problem für die Tiere bei Dauerfrost? „Die Wasserversorgung“, antwortet Baca. „Dafür müssen wir jeden Tag Wasser pumpen.“

Mütter mit Kälbchen werden auf Weidewiesen zu Fleischrindern herangezogen, Milchvieh steht im Stall. So lernte Sebastian Becher nach einer Pilgerreise durch Indien und drei Jahren Leben im Kloster vor 16 Jahren in Bayern das Leben von Kühen kennen. In Indien lernte er die gutmütigen Tiere als heilig zu schätzen, das wirkte nach. In Deutschland sind Kühe zum Essen da. „Der tägliche Kontakt mit den Tieren führte zu Freundschaften“, erzählt Becher. Er habe es nicht ertragen können, dass die tierischen Kumpels zu Wurst verarbeitet werden sollten. Also kaufte er sie dem Besitzer ab und rettete ihr Leben.

Saale-Holzland: Das Leben der Kühe auf dem Gnadenhof kostet viel Geld

Doch dieses Leben muss finanziert werden. Futter, Pflege, Unterhaltung, Tierarzt kosten Geld. In den vergangenen Jahren fuhr Mariela Baca auf Märkte, um Jahreskalender aus recyceltem Papier, Taschen, selbst gestaltete Postkarten zu verkaufen und so das Winterfutter zu sichern. Dieses Jahr, ausgerechnet zum 15. Bestehen, lässt die Arbeit dafür keine Zeit. Deshalb dachte sich die Familie eine Gutscheinaktion aus. „Es gibt Gutscheine für Heuballen, Strohballen, Minerallecksteine oder einen Monat Wasserversorgung“, zählt Baca auf. Per Gutschein kann man auch zu zwei Stunden Kuscheln mit den Kuschelkühen kommen, zum Beispiel mit dem Murnau Werdenfelser Rind Raghu, das laut Sebastian Becher auf der Roten Liste steht. „Würden wir in Bayern wohnen, erhielten wir eine finanzielle Unterstützung für die Erhaltung dieser alten Rasse. In Thüringen befinden wir uns außerhalb dieses Wirkungsbereiches“, bedauert er.

Gnadenhof bei Stadtroda: Sebastian Becher und Sohn Subala mit dem Murnau Werdenfelser Rind Raghu. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Wer dem Paar landwirtschaftlich oder handwerklich unter die Arme greifen will, sei herzlich willkommen. Die Belohnung: Tiere in ihrem Refugium zu beobachten. „Kühe sind sehr gesellige Tiere, die auch untereinander Freundschaften schließen“, weiß Becher, der regelmäßig Kindergartengruppen durchs Terrain führt. „Wir Menschen denken, wir seien die Krone der Schöpfung, aber Tiere führen keine Kriege. Wenn ich bei den Kühen bin, empfinde ich Glück.“ Wer die Kühe und den Verein Happy Kuh kennenlernen möchte, nehme Kontakt über die Webseite auf. Dort ist auch die Gutschein-Aktion zu finden.