Hochwasser: Warum Stadtroda überschwemmt werden könnte

Wolfersdorf Nachdem im August beinahe ein Damm bei Stadtroda brach, fordern Betroffene unerbittlich Maßnahmen für Hochwasserschutz ein.

Über Hochwasserschutz in Wolfersdorf im Allgemeinen und für das Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ im Besonderen wird seit vielen Jahren gesprochen. Passiert ist von behördlicher Seite bislang nicht genug, um Gemeinden wie Geisenhain, Tröbnitz oder sogar Stadtroda vor Gefahren der Wassergewalt zu schützen.

Das soll anders werden. Diese Woche trafen sich Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel, Tröbnitz‘ Gemeindeoberhaupt Wolfgang Fiedler, VG-Chef Hügelland/Täler Albert Weiler und Ulrich Schubert als Vertreter der Schlossgesellschaft zu einer Krisensitzung.

Wolfgang Fiedler sieht es leidenschaftlich. „Wir diskutieren nicht zum ersten Mal über das Hochwasserproblem. Es kann aber nicht sein, dass Privateigentümer Verantwortung und Kosten für den Hochwasserschutz tragen müssen. Hier gehören Lösungen auf den Tisch!“ Zum privaten Flurstück 15/1 in Wolfersdorf gehören ein Teich, ein kleiner Wald, vier Brücken, eine Straße und zwei Dammabschnitte. Das Schloss gilt als schützenswertes Objekt des Freistaates und wurde 2017 zum nationalen Denkmal erklärt, in dessen Erhaltung bereits viel Geld geflossen ist.

Auch Schloss Wolfersdorf bei Stadtroda droht bei Hochwasser, überschwemmt zu werden. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Flut überspülte Spielplatz und Kneippanlage bei Stadtroda

Im August dieses Jahres hatte eine Flutwelle den Spielplatz und die Kneipp-Anlage von Tröbnitz in Mitleidenschaft gezogen. „Wir haben das alles mit viel Geld wieder aufgebaut. Das können wir aber nicht alle zehn Jahre tun. So viel Geld hat kein Mensch!“, sagt Fiedler aufgebracht. VG-Chef Albert Weiler weiß um das generelle Problem. „Das Schloss grenzt mit Schlossteich, alten Wasserbauwerken wie den Staustufen am Rothehofbach, einem unterirdischen Kanal, Aquädukt, Schlammfangloch und so weiter sowohl an den Saale-Orla- als auch an den Saale-Holzland-Kreis. Das Wasser fließt vom SOK in den SHK. Problematisch wird es, wenn das Wasser weg ist. Dann sind die das Schloss stützenden Eichenpfähle schnell marode und gefährden die Standfestigkeit des Gebäudes. Wir hatten Geld beim Land beantragt, doch still ruht der See. Hochwasserschutz kann nur von Land und Bund getragen werden.“

Gerade der Freistaat habe sich abgewendet, beklagt Schubert. „Die Deges (Anm. der Redaktion: Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) wollte den Teich kaufen, das Land entschied dagegen. Ohne die Gewalt über den Teich ist das Schloss wertlos. Ministerpräsident Ramelow gab die Sache an den Landkreis zurück und sagte, dass kein Geld da sei.“ Ähnlich wie Bürgermeister Fiedler sieht Schubert vom Schloss eine Gefahr für die Unterlieger ausgehen. „Wir hatten schon Flutwellen von gut zwei Metern, 1978 riss der Damm. Am 18. August war es beinahe wieder so weit. In Geisenhain stand das Wasser in manchen Höfen bis in die Heizung.“

Hochwasser-Gefahr: Bei Stadtroda kommen Wassermassen aus vier Tälern zusammen

Zum besseren Verständnis geht Schubert in der Geschichte zurück. „Das Schloss liegt ungünstig in einer Tallage. Herzog Johann Friedrich I., genannt der Großmütige, ließ es im 16. Jahrhundert auf eine künstlichen Insel in seiner geliebten Elisabether Heide auf Eichenpfählen erbauen. Dort kommen Wassermassen aus vier Tälern zusammen.“

Einst gab es eine zweiarmige Entlastung um den Schlossteich über Schlüsselbach und Mühlbach. Ein Arm wurde amputiert, indem man den Mühlbach zuschüttete und eine Straße darüber baute. Beim Hochwasser 2013 war es fast zum Bruch des Dammes gekommen. „Das Wasser hinterließ massive Schäden am Fundament der Schlossarchitektur und unterspülte die Stützmauern an den alten Dammabschnitten.“ Deshalb sei das Schloss in das Aufbauprogramm des Freistaates Thüringen zur Beseitigung von Hochwasserschäden aufgenommen worden. „Der Damm wurde saniert und verhinderte im August 2023 das Schlimmste.“

Allerdings sei der Damm zum Rothehofbach wegen fehlender Mittel bis heute nicht saniert worden. Im August hatten sich Schlammlawinen aus Stanau ihren Weg in den Saale-Holzland-Kreis gebahnt und überspülten die Staustufen am Rothehofbach, die normalerweise die Wasserzuleitung für das Schloss garantieren. „Wir hatten die Staustufen im Juli von Gestrüpp und Buschwerk befreit, obwohl das auf dem Territorium des SOK liegt. Das Schloss steht im Zentrum der Wassermassen aus mehreren Tälern, deswegen hat der Schlossteich den Status eines Hochwasserstausees“, erklärt Schubert. Er plädiert für die Wiederherstellung einer zweiarmigen Entlastung wie zu Herzogs Zeiten. „Das Überlaufwerk muss saniert und mit überspülungssicheren Elementen versehen werden.“

Dass vom Schlossteich eine Bedrohung ausgeht, stehe außer Frage. „Wenn der Damm bricht, stehen die Unterlieger bis Stadtroda und darüber hinaus nicht nur im Wasser wie im August, sondern bei einen Versagen des Teichdammes besteht absolute Gefahr für Mensch und Tier!“

Stadtroda: Hempel bietet interkommunale Zusammenarbeit an

Zwar fällt Wolfersdorf nicht in die Zuständigkeit von Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel, doch die Stadt nutzt die sieben standesamtlichen Trauzimmer des Schlosses. Die Trauungen gehören neben der Kooperation mit der Roda-Werkstatt und Fleischerei Herrmann für Catering aus Stadtroda zum Nutzungskonzept der Schlossgesellschaft. Hempel schlägt deshalb eine interkommunale Zusammenarbeit ausschließlich für den Hochwasserschutz vor. „Dieser steht für uns im Vordergrund.“

Musik in Wolfgang Fiedlers Ohren. „Diese Sache lassen wir jetzt nicht mehr ruhen. Wir können nicht auf das nächste Hochwasser warten, das wieder viel Geld verbrennt. Und wir lassen es uns nicht weiter bieten, dass sich Verantwortungsträger vom Hochwasserschutz zurückziehen.“ Dass eine Familie, die seit Jahren ein Denkmal saniert, im Regen stehen gelassen werde, sei nicht akzeptabel. Unverständlich: 2015 hatte das Land Thüringen ein Hochwasserschutzkonzept mit 370.000 Euro gefördert, weil es damals hieß, dass Städte und Gemeinden, die ein solches Konzept vorlegten, auch weiterhin gefördert würden.