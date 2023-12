Kurz & knapp: Das Wichtigste aus dem Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis Die Meldungen aus Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda und der Region.

Auf dem Rittergut Nickelsdorf Eindrücke aus Norwegen und Finnland erleben, den Mertendorfer Weihnachtsmarkt besuchen oder Live-Musik in Eisenberg lauschen. Das sind die Meldungen aus dem Saale-Holzland.

11. Mertendorfer Weihnachtsmarkt

In Mertendorf wird am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr, an der Kirche zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Auf die Gäste warten Süßes und Deftiges vom Rost und aus dem Hahn, die Schkölener Blasmusikanten, ein Puppentheater, Gesang von Wilfried und Laura Mengs, eine Feuershow, ein Orgelkonzert mit Jörg Weber sowie Töpferware und Handgemachtes.

Kulturmittwoch auf dem Rittergut Nickelsdorf

Das Rittergut Nickelsdorf setzt eine beliebte Veranstaltungsreihe fort: Der Kulturmittwoch verbindet kulturelle Beiträge mit thematisch angepasster Kulinarik. Am 13. Dezember findet die erste Veranstaltung des Formats seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Im Mittelpunkt des Abends steht ein Bildvortrag über Norwegen und Finnland. Beginn ist 18 Uhr.

Passend zur Adventszeit wird am 13. Dezember ein Stück Skandinavien auf dem Rittergut Nickelsdorf erlebbar gemacht. In der Gutsherrnschenke heißt es „Velkommen!“, wenn Umweltwissenschaftler Jonas Börsch ab 18 Uhr von seiner Zeit in Norwegen berichtet. Von Bergen und Gletschern bis hin zu Museen und Straßenkunst werden Fotografien zu sehen und Reiseanekdoten zu hören sein. Zusätzlich wagt der Referent einen Abstecher nach Lappland in die Heimat der Samen und zu beeindruckenden Polarlichtern. Beim Kulturmittwoch wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die Gutsherrnschenke serviert ein zum Thema des Abends passendes Gericht. Außerdem ist ein Begrüßungsgetränk im Eintrittspreis von 27,50 Euro enthalten. Um Anmeldung wird gebeten: 036693 230917 oder s.friebel@laendlichekerne.de

20. Spieltag Sieg für Frank Prausa

Am 20. Spieltag konnte sich Frank Prausa aus Gera mit 2904 Punkten gegen seine 21 Mitstreiter durchsetzen. Zweiter wurde Roland Roßner aus Hermsdorf mit 2837 Punkten und auf Rang drei Hartmut Bornschein aus St. Gangloff mit 2487 Punkten. Die weiteren Geldpreise gingen an Anja Fietz (2409 Pkt.), Andrea Fiedler (2253 Pkt.) und Jens Plötner (2207 Pkt.).

In der Gesamtwertung nach 20. Spieltagen bleibt es sehr spannend. Nun führt wieder Jens Plötner aus Hermsdorf mit 2009 Punkten gefolgt von Waldermar Czyrnia aus Weißenborn und Bernd Wolfrum aus Gera punktgleich mit durchschnittlich 1985 Punkten.

Der letzte Skatabend findet am Freitag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr im „Bergstüb´l“ in Hermsdorf statt. Allen teilnehmenden Skatfreunden ein „ Gut Blatt“!

Adventskonzert in Lippersdorf

Zum traditionellen Adventskonzert des Chorvereins Täler wird am Sonntag, 10. Dezember, ganz herzlich ab 15 Uhr in die Lippersdorfer Kirche eingeladen.

Livemusik im Eisenberger Pub

Dirty Voice ist zurück – und sie kommen mit Verstärkung. Am Samstag, 9. Dezember steht das beliebte Eisenberger Trio mit Frontfrau Ute Seifarth auf der Bühne des „Sherlock Holmes“ in Eisenberg. Sie interpretiert die Großen der Zunft, von Janis Joplin bis Tina Turner, mit ihrer unverwechselbaren Stimme. Rockröhre Seifarth wird begleitet von Gitarrist Matthias Köhler und Jörg Seifarth am Saxofon. Die Musikfans können sich aber auch auf einen Zusatzact freuen: Seifarth-Filius Max bringt seine Gitarre mit und wird einige seiner selbstgeschriebenen Songs zum Besten geben. Los geht es 20.30 Uhr im Sherlock Holmes in der Altstadt 16 in Eisenberg. Kulturbeitrag: 10 Euro.

Zudem gibt es die Möglichkeit, am Samstagabend im Pub Tickets für das Schokoladen-Konzert von Christina Rommel (29. Januar 2024) in Eisenberg zu erwerben.

Advent im Pfarrhof Tröbnitz

Der Feuerwehrverein und der Heimatverein laden herzlich zum Advent im Pfarrhof ein. Am Samstag, 9. Dezember, 16.30 Uhr, beginnt die Veranstaltung im urigen Pfarrhof in Tröbnitz mit warmen und kalten Getränken, herzhaften Speisen sowie Waffeln und Stockbrot für die Kinder.

Zu einer Adventsandacht mit anschließendem Beisammensein laden die Evangelische Kirchengemeinde Eisenberg und die Johanniterkita „Marienkäfer“ aus Eisenberg herzlich alle Interessierten von Jung bis Alt am Montag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr in die Eisenberger Stadtkirche ein.

Die Kinder der Kita führen ein mit viel Fleiß einstudiertes Krippenspiel auf, es werden Adventslieder gesungen und – auf kindgerechte Weise – die Botschaft des Advents bedacht.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, bei Speisen und Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaft zu erfahren. red