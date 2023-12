Kurz & knapp: Das Wichtigste aus dem Saale-Holzland

Impression vom Adventsbasar in der Rausdorfer Kirche am vergangenen Volkstrauertag.

Saale-Holzland-Kreis Wo in der Region demnächst zu Konzerten geladen wird und welches Fazit die Veranstalter über den jüngsten Adventsbasar in Rausdorf ziehen.

Adventskonzert in der Kirche Graitschen

Zu einem Adventskonzert mit dem „Chor der Herzen“: den „HeartChorWeibs“, lädt am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr der Graitschener Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Graitschen ein. „Der Chor wird uns mit einem großen Team sicherlich sehr begeistern und unsere Herzen und Körper erwärmen in der winterlichen Kälte“, heißt es unter anderem in der Ankündigung zur Veranstaltung.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende zur Begleichung der notwendigen Aufwände wäre wünschenswert.

Konzert in der Elisabethkirche Lindau

„Ding Dong oben in der Höh“: Mit diesem schönen Adventslied lädt die Chorgemeinschaft Hainspitz herzlich zu einem Konzert bei Kerzenschein in die Lindauer Elisabethkirche ein. Das Konzert findet am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr statt.

Rockiger Freitagabend in Eisenberg

Am Freitagabend gastiert die Band „Saitenstreifen“ im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ in der Altstadt. Die Musiker stammen allesamt aus der Region rund um die Kreisstadt. Ihre Fans können sich auf ein rockiges Vorweihnachtskonzert freuen. Los geht es am Freitag, 20.30 Uhr. Kulturbeitrag: 6 Euro.

Adventsbasar in Rausdorf war ein voller Erfolg

„Mit der phänomenalen Unterstützung der Rausdorfer, die mit unsagbarem Herzblut den diesjährigen Adventsbasar unterstützt und ausgestaltet haben, konnten wir bis jetzt eine Spendensumme in Höhe von 4380,39 Euro (beim letzten Basar vor drei Jahren waren es 4400 Euro) auf das Konto der Kirchgemeinde einzahlen“, informieren die Kirchenältesten Britta Schlenzig und Catrin Schneider im Fazit über den vergangenen Adventsbasar am Volkstrauertag in der Kirche in Rausdorf.

„Von der politischen Gemeinde haben wir auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, auch da sagen wir herzlichen Dank“, heißt es zudem. Nicht nur die Spendensammlung sei eine wahre Freude gewesen, sondern ganz besonders auch der gelungene Tag mit vielen Begegnungen und Gesprächen.

So wurden für die Veranstaltung von den Rausdorfern insgesamt 42 Kuchen gebacken (keiner doppelt) sowie 300 Bratwürste und 100 Rostbrätel gebraten. Für die Besucherinnen und Besucher gab es komplett in Eigenregie vorbereitete und zubereitete Kartoffelpuffer und Waffeln. „Das ist eine mega Unterstützung und freut uns ganz besonders“, so die Kirchenältesten.

Der „Veranstalter des traditionellen Basars ist die Kirchgemeinde, aber dass es nach drei Jahren Pause wieder so ein toller Tag geworden ist, gebührt ganz Rausdorf“, wissen Britta Schlenzig und Catrin Schneider. Mit den Spenden soll im kommenden Jahr der Fußboden in der Kirche instand gesetzt werden.

Eisenberg: „Kleine Engel auf dem Weg nach Bethlehem“

Am Montag, 11. Dezember, fand in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg eine Adventsandacht für Familien statt, die von Familien und Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinde und der Johanniterkita „Marienkäfer“ ausgestaltet wurde.

In dieser sehr gut besuchten Andacht führten die Kinder der Kita ein mit viel Fleiß vorbereitetes Krippenspiel auf, bei dem Engel, Hirten und auch sehr gegensätzliche Menschen sich auf dem Weg nach Bethlehem so veränderten, dass ehe sie - in Bethlehem angekommen - wieder miteinander leben konnten. Gott kommt in unserem Leben an, er streut leise Hinweise in unser Leben - so die Botschaft der Andacht.

Im Anschluss gab es noch eine gute Gemeinschaft bei Gesprächen, Speisen und Getränken, heißt es seitens Pfarrer Reno Christoph über die Familienandacht im Advent.

Auftritte der großen und kleinen Musikanten der Musikschule Fröhlich in Stadtroda

Seit Wochen bereiten sich die Musikschülerinnen und Schüler auf die kommenden Auftritte vor, lässt die Musikdirektorin der Musikschule Fröhlich in Stadtroda, Elke Helbig, wissen. „Weihnachtsträume“ kann man musikalisch erleben: