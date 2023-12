Kurz & Knapp: Das Wichtigste aus dem Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis Was am Wochenende im Saale-Holzland Programm ist, wer zur besten Vorleserin der Krause-Regelschule in Eisenberg gekürt wurde und wie das Fazit zum Lichterfest der Grundschule in Schlöben lautet.

Helene Wiesenhütter gewinnt Schulentscheid in Eisenberg

Helene Wiesenhütter wurde zur besten Vorleserin der Regelschule Karl Christian Friedrich Krause in Eisenberg gekürt. Die Sechstklässlerin setzte sich im 65. Vorlesewettbewerb gegen 75 Mitschüler und Mitschülerinnen durch. Sie zieht nun im Februar 2024 in die nächste Wettbewerbsrunde auf regionaler Ebene ein, den Stadt- beziehungsweise Kreisentscheid.

Mit Engagement und Lesefreude waren die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 a, b und c am Start und stellten Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vor. Letztlich konnte Helene die Jury ganz besonders mit ihrer Vorleseleistung überzeugen. Alle klassen- und schulbesten Vorleserinnen und Vorleser wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet. Auf die Gewinnerin wartet beim Stadt-/Kreisentscheid zusätzlich ein besonderes Buchgeschenk. Weitere aktuelle Lesetipps und Bücherlisten zu verschiedenen Themen stellt der Vorlesewettbewerb außerdem auf seiner Webseite vor.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schüler der 6. Klassenstufe am Vorlesewettbewerb teil. Er ist einer der größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerbe Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Sparda-Bank Hessen, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München und die Sparda-Bank Hamburg fördern die Entscheide auf der regionalen Ebene.

Kino, Konzert und Reparieren im Wasserturm

Am Wochenende gibt es gleich mehrere Events im Wasserturm in Eisenberg. „Wenn man die Leute fragt, was es in Eisenberg noch so geben sollte, steht auf jeden Fall ein Kino ganz weit oben auf der Wunschliste!“ Diese Erfahrung hat zumindest Detlef Poller gemacht, Projektleiter des Jugendzentrums Wasserturm von Bildungswerk Blitz in Eisenberg.

Sein Mitarbeiter Patrick Schilling hatte es sich schon vor einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, diesem Wunsch zu entsprechen und aus dem Jugendcafé regelmäßig einen Kinosaal zu machen. So ist es ihm gelungen, eine Film-Lizensierung für ein Jahr zu finanzieren - mit Hilfe der Kulturförderung des Landratsamtes. Dabei gibt es jedoch die Besonderheit, dass die Lizenz nur für den Wasserturm gilt, kein Eintritt verlangt wird und kurioserweise keine Werbung mit dem Filmtitel gemacht werden darf.

Also werden die Filme mit Umschreibungen ankündigt, so wie zum Beispiel für die Nachmittagsvorstellung an diesem Freitag ab 16 Uhr: „Ein grüner Bergbewohner gönnt seinen Nachbarn keine Freude. Zu Weihnachten dreht er besonders auf“. Und im Film ab 20 Uhr geht es um einen zehnjährigen Jungen, der Zuhause vergessen wurde und Besuch von zwei trotteligen Einbrechern bekommt. Wer es nun genauer wissen wolle, sei zu den Vorstellungen des sogenannten „Kino-Cafés“ herzlich eingeladen, so der Veranstalter.

Ebenso verhält es sich mit dem „Why-Nachts-Rock“, dem festlichen Konzert der Kreismusik­schule im Bereich „Rock-Bands und Einzelinterpreten“, das jährlich auf der Wasserturm-Bühne vor den Feiertagen durchgeführt wird. Cathleen Gliemann ist Leiterin des Rock­bereichs der Musikschule und organisiert diesen Event nun schon seit vielen Jahren zusammen mit dem Jugendzentrum. Dieses Jahr wird das Konzert am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr beginnen, also zu einer etwas späteren Uhrzeit als in den Vorjahren. Gleichge­blieben ist jedoch der freie Eintritt.

Am Sonntag, 3. Advent, wird es schließlich das letzte Repariercafé Eisenberg für 2023 geben. Von 14 bis 16 Uhr sind alle Menschen eingeladen, um gemeinsam mit dem Repariercafé-Team eigene Dinge zu reparieren, die sie mitbringen. Dabei geht es neben dem Instandsetzen auch um Aspekte wie Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und die Wert­schätzung von Gütern.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, und auch hier fallen meist keine Kosten an. Im neuen Jahr geht es dann am 28. Januar und danach in der Regel an jedem letzten Sonntag im Monat weiter. Das Repariercafé Eisenberg existiert seit Mitte 2019 und ist eine Initiative von Bildungswerk Blitz.

Bei Fragen zum Repariercafé oder zu den anderen Angeboten kann man sich melden im Jugendzentrum Wasserturm unter Telefon 036691/869 40 oder 01520/620 11 62 oder per E-Mail: wasserturm@bildungswerk-blitz.de.

Chorgemeinschaft Hainspitz lädt zu Konzerten

Die Chorgemeinschaft Hainspitz lädt am kommenden Samstag, 16. Dezember, herzlich zum Konzert. Gesungen wird im Rahmen der Seniorenweihnachtsfeier im Ratskeller in Schkölen. Los geht es um 14 Uhr. Im Anschluss folgt am Samstag ab 17 Uhr zudem ein Konzert der Chorgemeinschaft in der Kirche in Lindau. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich über zahlreiche Gäste.

Fazit zum Lichterfest der Grundschule „Novalis“ Schlöben

Am Mittwoch, 13. Dezember, erstrahlte die Grundschule in Schlöben in hellem Glanz. Kleine Verkaufsbuden luden nach dem Theaterstück „Puck rettet Weihnachten“ zum Verweilen ein. Besonders die gebastelten Sachen wie Kerzenständer, Gestecke und Makramee-Anhänger begeisterten die Besucher. Der neue Hausmeister gestaltete vorab mit dem Team der Schlöbener Grundschule das Gelände weihnachtlich.

Bei den Eltern und Großeltern fand das diesjährige Lichterfest wieder großen Anklang. „Vor allem die Eltern der Viertklässler sind jetzt schon traurig darüber, dass es ihr letztes Lichterfest gewesen ist und sehen wehmütig dem Ende der schönen Grundschulzeit entgegen“, berichtete Schulleiterin Kristin Brückner.

Friedenslicht 2023 in Eisenberg

Das Geschehenen der Welt zeige, das Gebot für Frieden wird immer wichtiger, heißt es in der Ankündigung seitens der Evangelischen Kirchgemeinde Eisenberg. Die Kinder der Teestube Shelter und der Jugendfeuerwehr Eisenberg werden der Tradition folgend am Samstag, 16. Dezember , ab 15 Uhr in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg wieder das Friedenslicht zu Aussendung zur Verfügung stellen. Eine eigene Laterne mit Kerze muss mitgebracht werden. Alle sind herzlich eingeladen.

Musikalisch-adventlicher Gottesdienst in Hermsdorf

Die Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Hermsdorf lädt ganz herzlich am Sonntag, 17. Dezember, 10 Uhr, zu einem musikalisch-adventlichen Gottesdienst mit der Veeh-Harfengruppe Hermsdorf ein. Musikalisch unterstützt wird die Gruppe von Kantor Every Zabel (Keyboard) und (Juliane Rogsch) Querflöte und Gesang.

Weihnachtsmarkt in Hermsdorf am 3. Adventswochenende

Im Innenhof des Gasthof „Zum Schwarzen Bär“ wird an diesem Adventswochenende der Hermsdorfer Weihnachtsmarkt veranstaltet. Geöffnet ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Das vollständige Programm finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Hermsdorf.