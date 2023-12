Luft macht nicht satt

Saale-Holzland Frank Kalla über Traumschlösser und bittere Realitäten

Es soll ja Menschen geben, die sich angeblich nur von Luft ernähren. Das esoterische Konzept „Breatharianismus“ - auch „Lichtnahrung“ genannt - sieht nur Luft auf dem Speiseplan vor. Blickt man genauer hin, sieht man rasch: Pure Luft macht doch nicht satt, einige Tees, Säfte und Smoothies gehören dann doch auf den „Speiseplan“.

Traumschlösser zaubert man hierzulande auch jeden Tag. Da werden Fakten so lange zurecht gebogen, bis sie in das Weltbild einiger Leute passen. Gerade bei der Nachhaltigkeit kleistert man sich gern die Augen zu. Wärmedämmung beispielsweise ist alles andere als nachhaltig, weil oftmals giftig. Windräder haben auch so ihre Probleme mit der Nachhaltigkeit, die Flügel alter Anlagen verschwinden gern im afrikanischen Wüstensand.

Wirklich nachhaltig und kein Luftschloss ist hingegen die Aktion, alte Fahrräder aufzupeppen und armen Kindern zu schenken. Denn das spart Energie, sorgt für leuchtende Kinderaugen und schärft den Blick: Nicht nur in der übrigen Welt gibt es Armut, auch in Deutschland ist sie immer noch bittere Realität.