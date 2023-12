Mann aus Eisenberg schwärzt Ex-Freundin bei Polizei an und bekommt Anzeige

Eisenberg. In Eisenberg ruft ein Mann bei der Polizei an und schwärzt seine Ex-Freundin an. Am Ende bekommt er selbst eine Anzeige.

Am Donnerstagabend erhielt die Polizei in Eisenberg einen Anruf eines jungen Mannes, der angab, seine Ex-Freundin sei „auf Drogen“. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe er weiterhin vermutet, dass die Ex-Freundin aufgrund dessen wahrscheinlich auch Drogen dabei hätte.

Als die Polizei die Frau ausfindig machen konnte und kontrollierte, bestätigte sich der Verdacht nicht. Auch Drogen habe man bei der Frau nicht finden können. Wegen falscher Verdächtigung habe die Beschuldigte dann Anzeige gegen ihren Ex-Freund erstattet.

