Meinung: Wenn nicht wir, wer dann?

Saale-Holzland-Kreis Julia Grünler über wichtige Vereinsarbeit.

In vielen Faschingsvereinen im Saale-Holzland geht es wieder hoch her. Es wird fleißig geprobt, organisiert, vorbereitet und gemeinsam dekoriert. So auch dieser Tage in den Reihen der Quirlaer Faschingsgesellschaft. „Großkampftag“ lautet etwa die Bezeichnung der Vereinschefin für die letzten Vorbereitungen, die kurz vor Beginn der 39. Session von den fleißigen Helferinnen und Helfern gestemmt werden. Doch auch außerhalb der fünften Jahreszeit sorgen die Vereine oftmals mit ihrem Engagement für Leben im ländlichen Raum. So sagte auch Christoph Matthes, der Präsident vom Landesverband Thüringer Karnevalvereine, im Rahmen einer Auszeichnung von Ehrenamtlichen im Landratsamt jüngst zu Recht: „Wenn wir die Kultur nicht im ländlichen Raum halten, was ist denn dann noch da?“. Die fünfte Jahreszeit: Man kann sie lieben oder hassen. Auf jeden Fall jedoch sorgen die Vereine mit viel Engagement und Kreativität für Leben und Abwechslung in der kalten und dunklen Jahreszeit.