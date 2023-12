Meldungen aus dem Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis Posaunen in St. Gangloff, Gesang in Thalbürgel und Wunschzettelbriefkasten in Eisenberg - Weihnachtsstimmung im Saale-Holzland

Adventskonzert in St. Gangloff

„Wir sagen euch an den lieben Advent“ ist die Überschrift der zwei Konzerte des Posaunen- und Kirchenchores St. Gangloff am Samstag, dem 16. Dezember. Die beiden Konzerte, wo besinnliche und beliebte Advents- und Weihnachtsliedern vorgetragen werden, finden in der Reichenbacher Kirche um 14 Uhr und in der Kirche von St. Gangloff um 16 Uhr statt.

Adventskonzert in Thalbürgel

Inspiriert von den Worten „Veni, veni Emanuel – Komm, komm Immanuel“ des klösterlichen Adventsgesanges ließ Berit Walther das diesjährige vorweihnachtliche Konzertprogramm des von ihr geleiteten Madrigalkreises mit Inhalt füllen. Unter den weihnachtlichen Gesängen finden sich Kompositionen von David N. Childs, von Michael Praetorius, Albert Becker, Johann Pachhelbel und Volker Bräutigam. Das Konzert findet am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr in der Klosterkirche Thalbürgel statt. Karten für dieses Adventskonzert kann man digital über www. klosterkirche-thalbuergel.de oder an der Abendkasse erwerben. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet.

Wunschbriefkasten für den Weihnachtsmann

Bis zum 15. Dezember steht der Wunschzettelbriefkasten noch vor dem Eisenberger Rathaus. Bis Freitag haben Kinder damit noch die Chance, einen Wunschzettel-Brief aufzugeben und auf Antwort des Weihnachtsmannes zu warten. Laut Stadtmanager Max Nottrodt sind bisher 80 Briefe eingegangen.