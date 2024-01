Meldungen aus dem Saale-Holzland

Saale-Holzland-Kreis Wichtiges kurz und knapp zusammengefasst.

Neujahrsglühen mit Glühwein

Den Jahresanfang feiert Renthendorf am Samstag, den 6. Januar, auf dem Sportplatz. Das Neujahrsglühen und der Neujahrsempfang beginnen um 17 Uhr. Veranstaltet wird das Fest vom Verein DoRF. Es soll Glühwein, Feuerschalen und Gutes vom Rost geben.

Proteste erschweren Schulweg

Mit dem Schulbeginn am Montag, dem 8. Januar, fahren auch die Schulbusse im Landkreis wieder nach dem regulären Schulfahrplan. Im Zuge angekündigter Protestaktionen kann es am 8. Januar jedoch auch auf den Straßen im Landkreis zu Staus und erheblichen Behinderungen kommen. Das Landratsamt bittet die Bürger, die Informationen in den Medien zu verfolgen und sich auf mögliche längere Anfahrtszeiten einzustellen. Die Eltern werden gebeten, fürsorglich für sich und ihr Kind zu entscheiden, ob und wie sie den Schulweg absichern können. Wenn dies nicht möglich ist, soll die Schule informiert werden.

Neuer Kirchenchor lädt Interessierte ein

Ein neuer Kirchenchor wird für die Region Hummelshain, Trockenborn und Tröbnitz ins Leben gerufen. Der frühere Chor habe sich durch die Corona-Pandemie aufgelöst, da er nicht mehr proben konnte, teilt Pfarrer Hosea Heckert mit. Die junge Chorleiterin, die gewonnen werden konnte, lädt am Donnerstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in das evangelische Pfarrhaus in Hummelshain, Kahlaer Straße 5, zu einer ersten Probe ein. Wer gerne singt und in Gottesdiensten und bei Konzerten auftreten möchte, könne vorbeikommen.