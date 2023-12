„Musik drückt so viel aus“, sagt Leonora Palmi aus Hermsdorf

Konzert in Hermsdorf: Elftklässlerin Leonora Palmi zieht mit ihrem Gesang die Zuschauer in Bann.

Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis: Zum traditionellen Weihnachtskonzert des Holzland-Gymnasiums in Hermsdorf begeisterte die Elftklässlerin mit einer glänzenden Solo-Leistung. Nach dem Abitur will die Schülerin in Weimar Musik studieren.

Die Parkplatzsituation vor dem Stadthaus in Hermsdorf verriet am Mittwochabend, dass es im Holzlandsaal keine Sitzplätze mehr geben würde. Schade für jene, die nicht pünktlich zum neunten Weihnachtskonzert des Holzland-Gymnasiums erschienen waren. Für sie gab es ganz hinten am Tresen nur wenige Stehplätze. Für Gäste, die dieses Schicksal teilen mussten, spielte das offenbar keine wesentliche Rolle. Das großartige Konzert konnten sie auch in der Aufrechten genießen.

Lesen Sie auch

Das Holzlandgymnasium in Hermsdorf braucht dringend eine Kernsanierung - die Frage ist nur: Wann?

Ansturm aufs Hermsdorfer Holzland-Gymnasium

Still ist es an diesem Abend im Stadthaus. Von Ferne ist lieblicher Gesang zu hören. Ortsunkundige brauchen ihm nur zu folgen und finden mühelos dessen Quelle. Der Holzlandsaal quillt förmlich über. Auf der Bühne Schülerinnen und Schüler im Einsatz, es ist zu spüren, dass sie für ihr Jahresabschlusskonzert ausgiebig und lange geübt haben. Die Zuschauer sind begeistert. „Es war ein fantastischer Abend“, werden viele später am Abend und am nächsten Tag erzählen. Neben Schülern und Lehrern hat auch der Schulförderverein entscheidend zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen.

Viele bekannte Lieder und Musikstücke bieten die Schülerinnen und Schüler dar. Am Ende wird es noch einmal sehr emotional. „Es kommt ein Schiff, geladen“ ist ein adventlicher Choral, der zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesängen gehört. Die Menschen im Saal halten die Luft an, um gleich nach dem Schlussakkord tosenden Beifall zu spenden. Unglaublich, was die menschliche Stimme auch in jungen Jahren schon hervorzubringen vermag. Auch „Wind Of Change“, instrumental begleitet, geht den Zuschauern unter die Haut.

Weihnachtliche Atmosphäre im Holzlandsaal: Vokalensemble und Chor des Gymnasiums dringen in die Herzen vor. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Das Publikum an diesem Abend zu begeistern, vermag auch Elftklässlerin Leonora Palmi aus Sankt Gangloff, die mit dem Song „Never Enough“ für angehaltenen Atem sorgt. Im anschließenden Kurzinterview auf der Bühne mit den Moderatorinnen des Abends antwortet sie auf die Frage, wie sie sich fühle: „Ich bin froh, dass ich es weg habe.“ Ihr Musiklehrer wird später backstage fragen: „Hast du das wirklich gesagt?“ Warum denn nicht? Leonora ist selbstbewusst, eine junge Frau, die sich durchsetzt und weiß, was sie will. Außerdem fanden die Zuschauer die Antwort amüsant.

Holzland-Gymnasium: Schülerin Leonora hofft auf weitere Gesangsstunden

Dankbar sei sie für die Möglichkeit, ihre Leistung zeigen zu dürfen und dass sie dass doch ganz gut hinbekommen habe. Dieses Statement bringt gleich neuen Beifall ein. „Ich singe gern und hatte auch eine Zeitlang Gesangsunterricht“, erzählt sie später hinter der Bühne. Der Referendar, der sie unterrichtet hatte, werde im kommenden Jahr als Lehrer an die Schule zurückkehren und den Unterricht mit ihr fortsetzen, hofft Leonora.

Eindrücke vom Weihnachtskonzert in Hermsdorf

Dass ihr Berufsweg von Noten gesäumt wird, kann sich die Schülerin, die im kommenden Jahr ihr Abitur ablegen will, gut vorstellen. „Ich würde gern in Weimar Musik studieren.“ Inwiefern beflügelt die Musik? „Der Gesang erfüllt mich, gibt mir Freiraum. Mit meiner Stimme kann ich unheimlich viel ausdrücken“, sagt Leonora, die auch Mitglied im Schulchor ist. Ihr Motto? „Tu es einfach. Egal, was die anderen sagen.“

Schulleiter Thomas Löffler: „Jetzt kann es Weihnachten werden“

„Ich glaube, unsere Aktiven haben mit dem Konzert die Türen aufgestoßen. Jetzt kann es Weihnachten werden“, sagt ein sichtlich berührter Schulleiter Thomas Löffler zum Schluss und wünscht frohe, gesegnete Feiertage. Am Ausgang gibt es für jeden Gast einen selbstgebastelten Papierstern mit auf den Nachhauseweg – eine schöne Geste.

Zum Schülerkonzert ist der Saal bis auf den letzten Stuhl besetzt. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Berührende Momente gab es an diesem Abend einige. Dazu gehörte auch die Spende an die Eisenberger Tafel. Zwei Mitarbeiterinnen aus Eisenberg hatten die Ehre, während der Veranstaltung die symbolische vierstellige Summe entgegenzunehmen. Rund 6000 Euro hatte der Hermsdorfer Holzlandlauf im September dieses Jahres eingebracht. Davon gehen 3000 an Bedürftige der Tafel.