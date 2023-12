Eisenberg Tierschutz ist teuer. Für die Versorgung der Tiere und die Modernisierung der alten Tierheimgebäude braucht es Unterstützung

Gemeinnützige Vereine sind darauf angewiesen, dass sie Hilfe von außen bekommen. Sein es Sach- und Geldspenden oder Menschen, die mit anpacken wollen. So geht es auch dem Eisenberger Tierheim. Das kleine Tierheim bekommt zwar von der Stadt Unterstützung und hat auch eigene Angestellte, Hilfe von außen ist trotzdem willkommen und auch notwendig.

Auf dem Plan steht so einiges. Aktuell wird an dem Katzenhaus gebaut. Der Außenbereich soll moderner und schöner werden. Die Gitter, die mehr an Gefängnisse als an eine wohnliche Umgebung erinnern, sollen weichen, sagt die Tierheimleiterin Silvia Hahn. Aktuell ist der Außenbereich der Katzen in Folie gehüllt.

Tierheim sucht Bauplaner

Was dem Tierheim momentan fehle sei jemand. der etwas vom Bau versteht. Das Problem sei, dass Fördermittel nur dann abgerufen werden können, wenn ein konkteter Plan vorliegt, was genau und wo gebraucht wird. Dabei komme es auf jede Schraube und auf jeden Winkel an. Alles muss detailiert aufgeführt werden. Die korrekte Bauplanung sei eine Arbeit, welche die Tierheimmitarbeiter noch zusätzlich belastet. Dieses Jahr konnte das Tierheim dennoch rechtzeitig die Förderung bekommen.

Im nächsten Jahr sei dann das Hundehaus an der Reihe. Die alten Zwinger sollen dann neuen Anlagen weichen. Untersützung findet das Tierheim immer wieder von Betrieben aus der Region. Am Freitag kamen Isabell Köcher und Navina Voigt vom Taxi- und Mitwagenunternehmen Köcher vorbei. Der Betrieb aus Weißenborn hatte seine Kontakte spielen lassen und organisierte vier Paletten Tiernahrung.

Isabell Köcher und Navina Voigt vom Taxi- und Mitwagenunternehmen Köcher brachten Futter- und Möbelspenden vorbei Foto: Larissa König / Funke Medien Thüringen

Zudem brachten die Frauen auch Kommoden für die Katzenzimmer vorbei. die sich das Tierheim gewüscht hatte. „Wir möchten uns für die Vereine und sozialen Projekte vor Ort bei uns einsetzen. Gerade Tier- und Umweltschutz ist uns dabei sehr wichtig“. sagt Isabell Köcher, die selbst große Tierfreundin ist.

Saale-Holzland: Tierarztkosten belasten Tierheimkasse

Die Erhöhung der Gebührenordnung der Tierärzte macht sich auch im Tierheim bemerkbar. Tierarztrechnungen seien der größte Kostenfaktor für den Verein. „Ja, es ist teurer geworden. Aber ich finde die Erhöhung in Ordnung. Schließlich wurde seit 1996 keine Anpassung mehr vorgenommen. Auch als tiermedizinische Fachangestellte weiß ich, dass es notwendig war“, sagt Hahn. Katzen werden im Tierheim nur komplett durchgecheckt und medizninisch versorgt vermittelt. Das kostet jedoch.

Neben Geld ist auch Personal ein Thema. Das Tierheim möchte künftig immer zwei Tierpfleger vor Ort haben, die für die Hunde sorgen. Auch aus Sicherheitsgründen sei dies von Vorteil. Aktuell leben in dem Tierheim mehrere Hunde, deren Vermittlung nicht einfach sein wird. Gerade Hunde, die sich aufgrund ihres Äußeren angeschafft wurden, ohne entsprechende Erfahrung sind trotz Aufklärung immer noch ein großes Problem.

Daher ist das Hundehaus auch für Besucher geschlossen, da mit den Hunden intensiv trainiert wird und Störfaktoren wie fremde Menschen ausgeschlossen werden sollen. Willkommen seien jedoch Katzenstreichler, die viel Zeit und Geduld mitbringen, damit auch die scheuen Katzen auftauen und sich an die menschliche Gegenwart langsam gewöhnen können und so eine bessere Chance auf ein neues Zuhause haben.