Orgelfahrt von Frauenkirchenkantor führt durch den Saale-Holzland-Kreis

Jägersdorf/Frauenprießnitz Matthias Grünert ehrt Dorfkirchen mit besonderen Konzerten.

Durch 22 Orten führen die Orgelfahrten von Matthias Grünert unter dem Leitbild „Zum Neuen Jahr“. Es ist eine Tradition des Dresdener Frauenkirchenkantors, der in diesem Jahr Kirchen im Saale-Holzland-Kreis besucht und deren Orgeln erklingen lässt. So ist er am Sonntag, 7. Januar, ab 14 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche in Frauenprießnitz zu Gast. Kurz darauf um 16 Uhr spielt er auf der Poppe-Orgel in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz. Der Kirche in Jägersdorf bei Rothenstein stattet Grünert am Freitag, 12. Januar, 17.30 Uhr, einen Besuch ab. Der Eintritt ist frei.

„Matthias Grünert hat ein Feuerwerk aus Tönen zum neuen Jahr dabei. Barocker Glanz, Polyphonie, große Orgelwerke und sicher auch innige Töne“, heißt es in einer Mitteilung. Innerhalb einer Orgelfahrt soll sich keine Komposition wiederholen. Jedes Konzert steht unter einem eigenen Motto.

Konzert nach Kirchenbrand

Die Orgelfahrt führt in bekannte und neue Orte. Zwischen Werdau und Lengenfeld im Vogtland, zwischen Erfurt, Arnstadt und Fechheim bei Neustadt/Coburg, zwischen Judenbach und Frauenprießnitz, um nur einige zu nennen, ist der Kantor der Dresdener Frauenkirche unterwegs.

Erstmals finden in diesem Rahmen unter anderem Konzerte in der St.-Johannis-Kirche Seelingstädt und in der St. Lorenzkirche Erfurt, in Groitsch sowie in Fechheim statt. Nicht wegzudenken sind Leuchttürme der Orgellandschaft des Vogtlandes und Thüringens. Unbedingt dabei sind aber auch die liebevoll gepflegten Instrumente in den kleinen Dorfkirchen. Eine besondere Freude sei das Konzert in Rudolstadt-Volkstedt (Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr). Vor einem Jahr durch einen Kirchenbrand stark in Mitleidenschaft gezogen, ist das Gotteshaus nun wieder nutzbar. Im Oktober 2023 spielte Matthias Grünert für diese Orgel ein Benefizkonzert.

Alle Konzerttermine in anderen Regionen sind zu finden unter www.orgelfahrt.de.