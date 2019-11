„Uns entgeht so gut wie nix“, sagte Hartmut Marx vom gastgebenden Feuerwehrverein. Er kennt in seinem Heimatort Bobeck nicht nur jeden Mitbewohner. Er weiß auch fast alles, was in dem Ort das Jahr über an Missgeschicken und auch Peinlichkeiten passiert.

Wenn der musikalische Frühschoppen zur Kirmes ansteht, geht bei einigen Mitbewohnern die Angst um. Denn Marx verteilt bei der Traditionsveranstaltung, die nur für Männer zugelassen ist, sogenannte Delikt-Orden. Das Gelächter gibt es gratis „Ich habe Helfer, die mir die Geschichten zutragen. Die gebe ich im Saal zum Besten. Die Leute, die die Orden bekommen, sitzen meist nichts ahnend im Saal. Sie dürfen sich dann am Schluss, wenn ich die Geschichte erzählt habe, den Orden bei mir abholen. Das Gelächter haben sie gratis. Das müssen sie abkönnen. Wir beleidigen ja niemanden. Wir nehmen die Leute halt auf die Schippe“, sagte Marx. Die Orden sind nicht von der Stange, es sind Unikate, kleine Kunstwerke. Irina Baumann und Mandy Rudolph bemalen sie. Gestern gab Marx im proppenvollen Saal der Gemeinde sieben Geschichten zum Besten. Die Männer-Runde, die um zehn Uhr begann und bis weit in den Nachmittag hinein ging, genießt längst Kult-Status. Nicht nur aus Bobeck kommen die männlichen Besucher. Gestern reiste eine Gruppe mit 28 Männern mit einem Bus aus Leipzig an. „Letztes Jahr waren acht Männer aus Leipzig bei uns. Ihnen hat es so gut gefallen, dass sie für uns fleißig geworben haben“, sagte Marx. Aus Leipzig mit dem Bus angereist Am Ende wurden gestern 169 Männer gezählt, alle zwischen 18 und 80 Jahren alt. Sie wollten den Kirmes-Spaß live und aus nächster Nähe erleben. „Die Geselligkeit ist Trumpf. Frauen sind auch da, sie sind die Saalbedienung“, sagte Marx. Beim Bobecker Frühschoppen wird viel getrunken, gegessen, geraucht und gelacht. Er erfüllt aber auch einen guten Zweck. Die Gelder, die eingenommen werden, kommen der Feuerwehr zu Gute. Marx ist auch der Feuerwehr-Hauptmann. Er weiß, wo der Schuh drückt. „Wir brauchen eine Rettungsschere. Die kostet knapp 3000 Euro.“