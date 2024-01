Quirla Die Vorbereitungen in Quirla laufen auf Hochtouren. Ein erster Vorgeschmack auf die 39. Session der Quirlaer Faschingsgesellschaft.

„Heute ist noch einmal Großkampftag für uns. Mit rund 30 Helfern legen wir heute noch einmal Hand an und erledigen den letzten Schliff“, sagt Sindy Burgold-Voigt am Sonnabendmittag und blickt zufrieden durch den Saal. Sindy Burgold-Voigt ist Vereinsvorsitzende der Quirlaer Faschingsgesellschaft mit derzeit 110 Vereinsmitgliedern und blickt gespannt auf die 39. Session, welche am Freitag um 20.11 Uhr mit einer Faschingsdisko und leicht gekürztem Programm beginnt. Seit dem 9. Dezember werkeln die Vereinsmitglieder im Quirlaer Dorfgemeinschaftshaus, dem Waldschlösschen, nahezu ununterbrochen. Es läuft inzwischen nach der Unterbrechung durch Corona wieder flüssiger, die Handlungsabläufe aller Akteure vor und hinter der Bühne verselbstständigen sich allmählich wieder. „Unser größtes Problem war in dieser Session der frühe Start. Im Grunde genommen hätten wir bereits am 5. oder 6. Januar beginnen müssen, wollten wir den bisherigen Rhythmus beibehalten“.

Vorbereitung zur 39. Session der Quirlaer Faschingsgesellschaft unter dem Motto „Die QFG hat zu vermelden, die Saison der Superhelden“ Julina Burgold (re) und Sarah Dyllus präsentieren vor einer bunten Wand diverse Deko-Elemente. Foto: Veit Hoentsch / OTZ

Was jedoch immer schwieriger wird, ist das Thema Bürokratie. „Das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Wir machen alles ehrenamtlich und müssen mehr und mehr Freizeit dafür aufwenden, statt uns auf das Wesentliche konzentrieren zu können“, ärgert sich die Vereinschefin. Auch wenn ihr im Grunde genommen die Organisation des Faschings viel Spaß macht, auf den Bürokram könnte sie gut und gerne verzichten. Um so mehr freut sie sich, dass alle Helfer wieder eine tolle Vorarbeit leisteten und sich selbst am letzten Aufbautag noch einmal richtig ins Zeug legten, einzelne Gruppen zwischendurch probten und selbst das Cleaning-Team voller Elan bereits am frühen Nachmittag erschien. Am Sonntag folgt die Generalprobe, sodass am kommenden Freitag die 39. Session starten kann unter dem Motto „Die QFG hat zu vermelden: die Saison der Superhelden“. Weiter geht es am 13., 20. und 27. Januar, jeweils 19.11 Uhr, wobei der 20. Januar bereits restlos ausverkauft ist. Der Kinderfasching steht übrigens am 21. Januar um 14.30 Uhr auf Plan.