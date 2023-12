Mut zur (Bau)Lücke: Während die "runde Ecke", Hausnummer 8, in der Neustädter Straße von Stadtroda bereits in Schutt und Asche liegt, waren die Arbeiter gestern noch mit dem Abriss des Eckhauses Kreuzstraße 1 beschäftigt. Das Areal soll vorerst nicht

13. April: Mut zur (Bau)Lücke: Während die sogenannte „runde Ecke“ Hausnummer 8, in der Neustädter Straße von Stadtroda bereits in Schutt und Asche liegt, laufen die Abrissarbeiten am Eckhaus an der Kreuzstraße 1 noch. In Stadtroda geht es maroden Wohngebäuden an den Kragen - und das schon seit Jahren. Etwa 50.000 Euro stehen der Stadt über die Städtebauförderung insgesamt für die Abrissarbeiten zur Verfügung.