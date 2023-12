Rückblick 2023: Baustelle Quirla bei Stadtroda sorgt für Verstimmung

ZWA Holzland muss gesetzliche Vorgaben umsetzen, das erhitzte die Gemüter in und um Stadtroda

Die Nachricht schlägt ein wie ein Komet: Drei Jahre soll die Straße zwischen Stadtroda und dem Ortsteil Quirla – wichtige Lebensader für die regionale Infrastruktur – durch Vollsperrung blockiert werden. Ein wichtiger Zubringer zur Autobahn ist damit abgeschnitten. Anliegende Firmen sehen sich in ihrer Existenz bedroht, fürchten, dass Kunden den Umweg nicht auf sich nehmen und zu Mitbewerbern abwandern werden. Es kommt zu Protesten, Eilanträgen, Sammelklagen und Beschwerden vor dem Verwaltungsgericht Gera.

Der federführende ZWA – Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland – folgt mit seiner Baumaßnahme in drei Abschnitten einer gesetzlichen Vorschrift bezüglich Wasserver- und Entsorgung. Um Fördergelder zu erhalten, haben sich mehrere Versorger zusammengetan, damit die Straße nicht mehrmals aufgerissen werden muss. Laut Werkleiter Steffen Rothe muss der Verband zunächst 165 Millionen Euro in die Abwasserentsorgung investieren. In den kommenden Jahrzehnten wird die Summe weiter anwachsen und Auswirkungen auf die Gebührenentwicklung der Zukunft haben.

Stadtroda: Gericht Gera weist Beschwerden zurück

In der zweiten Jahreshälfte lehnt das Gericht in Gera die Eilanträge aus Stadtroda ab und weist Beschwerden zurück. Die Baustelle ist längst eröffnet. Mitarbeiter der beauftragten Firma arbeiten anfangs nicht gern zwischen Quirla und Stadtroda, denn mit jedem neuen Tag warten wüste Beschimpfungen auf die Leute. „Die sind ziemlich weit unter der Gürtellinie“, sagt ein Bauarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Jedenfalls stand zur Einwohnerversammlung in der vergangenen Woche niemand auf, um zu protestieren. Für die Zukunft wünscht sich Steffen Rothe eine umgängliche Tonart. „Auch wir sind froh, Fachkräfte zu haben. Wenn die dermaßen angegangen werden, sind sie gleich wieder weg.“ Außerdem sei eine Baustelle immer eine gute Nachricht für die Entwicklung kommunaler Infrastrukturen. Die jetzt schon spürbar gute Nachricht: Während des Winterhalbjahres ist die Straße geöffnet.