Rückblick 2023: Das war das erste Quartal im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf Januar bis März im Saale-Holzland-Kreis.

3. Januar: Ein 29-Jähriger wird in Eisenberg mit einem Messer verletzt, mehrere Streifenwagen rücken aus. Wenig später wird der 22-Jährige vermeintliche Täter in seiner Wohnung aufgegriffen.

6. Januar: Erste Flüchtlinge werden im Eisenberger Bettenhaus an den Waldkliniken in Eisenberg begrüßt. Vor Ort kümmern sich DRK-Mitarbeiter um 18 Menschen aus der Ukraine.

10. Januar: In der Hermsdorfer Notunterkunft können seit dem Vortag offiziell Menschen aufgenommen werden. Die Halle soll von nun an Geflüchtete aus der Ukraine beherbergen.

13. Januar: Alexander Schulze und Patrick Riedel sind die neuen Kreisbrandmeister im Saale-Holzland-Kreis.

21. Januar: Crossens Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) gibt in einer Sitzung des Gemeinderates bekannt, dass die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung muss.

1. Februar: Friseursalon Lenk in Eisenberg feiert Jubiläum. Seit 60 Jahren besteht das Traditionsunternehmen.

6. Februar: In Thalbürgel wird großes Kirchen-Jubiläum gefeiert: Erinnerung an die Gründung des Benediktiner-Klosters vor 890 Jahren.

8. Februar: Eisenberg führt erste Alkoholverbotszonen ein. Das Areal Walther-Rathenau-Straße / Zentrale Busumsteigestelle, die Schillerstraße vor dem Gymnasium sowie der Markt werden zu Alkoholverbotszonen erklärt.

9. März: Der Heimatverein Mörsdorf wird gegründet.

17. März: Mitten in der Amtsperiode verkündet Crossens Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) überraschend seinen Rücktritt.

18. März: Bei Bauarbeiten kommt es auf dem Firmengelände der „EWU Thüringer Wurst & Spezialitäten“ zu einem Defekt an einer Ammoniak-Leitung. Mehrere Wehren der Region rücken zum Großeinsatz nach Serba aus.

23. März: Zum zweiten Mal wird das sogenannte Pflegeforum rund um das Thema Pflege in Eisenberg abgehalten.

27. März: In der Gemeinde Weißbach bauen Einwohner ehrenamtlich einen neuen Spielplatz. Bereits im Juni 2021 hatten die Arbeiten vor Ort begonnen.

29. März: Die Agrargenossenschaft Bucha eröffnet eine Filiale am Steinweg in den Räumlichkeiten der ehemaligen Fleischerei Roltsch in Eisenberg.