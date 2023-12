Rückblick 2023: Trockenborn-Wolfersdorf kann nicht genug klagen

Ob Hochwasserproblematik oder Bürgermeisterwahl, die größte Gemeinde der VG Hügelland/Täler kommt nicht zur Ruhe

Gewitterstimmung mit Anzeichen von Sturm – so konnten Beobachter zum Jahresbeginn die Atmosphäre in den Gemeinderatssitzungen von Trockenborn-Wolfersdorf bezeichnen. Im Jahreslauf änderte sich das Bild und gleicht nun einer aufgewühlten See: Im Gemeinderat wird zwar immer noch gestritten – in der Dezembersitzung dauerte es eine Dreiviertelstunde, bevor man sich darauf einigte, die Tagesordnung um zwei Punkte zu erweitern –, man tut dies aber inzwischen dankenswert sachlich.

Die hitzigen Diskussionen im Gemeindehaus haben den Vorteil, dass der Besucherbereich stets um Stühle erweitert werden muss. Vorbildhaft für andere öffentliche Sitzungen. In Trockenborn-Wolfersdorf bleibt es spannend. Weil die Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr nicht reibungslos verlief und dies von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht zur Zufriedenheit gelöst wurde, entschloss sich die Gemeinde zur Klage vor dem Verwaltungsgericht Gera. Die wurde inzwischen ohne Möglichkeit der Berufung abgewiesen. In der Doppelgemeinde ist man auch damit nicht einverstanden und will trotzdem den Instanzenweg weiter beschreiten.

Trockenborn-Wolfersdorf: Klage wegen Wahl abgewiesen

Mit der Situation im Hochwasserschutz herrscht ebenfalls kein Einverständnis in Wolfersdorf, und zwar von Seiten der Schlossverwaltung „Zur Fröhlichen Wiederkunft“. Dort war es vor zehn Jahren zu Überflutungen mit großen Schäden gekommen. Zwar wurden behördlicherseits Vorkehrungen für die Zukunft getroffen, die Maßnahmen reichen jedoch bei weitem nicht aus. Was die Sache verkompliziert: Das Schloss und der dazugehörige Teich befinden sich auf der Grenze zwischen zwei Landkreisen. Für die gewünschte Rechtssicherheit müssen etliche Behörden miteinander kooperieren. Und da weder die Schlossfamilie noch die Verwaltung oder der angeschlossene Brauchtumsverein den Hochwasserschutz allein stemmen können, ist hier auch das Land gefragt.

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte wäre es beinahe wieder zum Groß-Unglück gekommen. Die Feuerwehr musste Ortschaften zwischen Stadtroda und Wolfersdorf wegen Straßenüberflutung sperren. In manchen Häusern stand das Wasser bis zur Heizung. In Tröbnitz kostete es den Spielplatz und die Kneippanlage, beides wurde für viel Geld wieder aufgebaut. „Wir können uns das nicht alle zehn Jahre leisten, hier müssen Lösungen gefunden werden“, fordert Bürgermeister Wolfgang Fiedler. Gemeinsam mit Stadtroda wollen die Betroffenen eine interkommunale Zusammenarbeit aufbauen, um Maßnahmen für den Hochwasserschutz voranzutreiben.

Gute Nachricht aus dem Waldbad

Doch genug geklagt. Es gibt auch gute Nachrichten aus der größten Gemeinde der Verwaltungsgemeinschft Hügelland/Täler: Das Waldbad in Wolfersdorf verzeichnete dieses Jahr erfreuliche Besucherzahlen – vor allem zu den Kinoabenden –und konnte eine nagelneue Matschanlage einweihen und lädt bis ins kommende Jahr jeden Sonnag zum Winterbaden ein.