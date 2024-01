Saale-Holzland: Landrat Heller hat das letzte Wort

Saale-Holzland-Kreis Eisenberg: Für Landrat Andreas Heller wird dieser Jahreswechsel der letzte als Landrat sein. Zum 30. Juni 2024 endet seine dritte Amtszeit. In 18 Jahren gab es gute und schlechte, auch herausfordernde Zeiten im Saale-Holzland-Kreis. Zum Jahreswechsel blickt er zurück und wendet sich an die Menschen im Landkreis.

„Wir stehen am Ende eines wiederum ereignisreichen Jahres. Viel Schlimmes ist in der Welt geschehen, macht uns traurig und betroffen. Wir sollten trotz allem zuversichtlich bleiben und uns auch vergegenwärtigen, was in diesem Jahr Gutes geschehen ist, was erhalten beziehungsweise neu geschaffen werden konnte.“

So könne der Landkreis beispielsweise auf sanierte Kreisstraßen zurückblicken. Zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz, zwischen Trockenborn und Seitenbrück, in Renthendorf und Zöttnitz. Hinzu kommen umfangreiche Baumaßnahmen für Kinder und Jugendliche an mehreren Schulen.

Saale-Holzland: Mehrere Schulen aufgewertet

In der Woche nach Nikolaus konnte die Grundschule Königshofen aus dem Übergangsquartier in Crossen zurück in ihr saniertes und erweitertes Schulgebäude ziehen. Auch an der Regelschule in Dorndorf gehe die mehrjährige Komplettsanierung mit Anbau eines neues Rettungsweges und geschaffener Barrierefreiheit auf die Zielgerade.

„Wir haben die Saale-Unstrut-Tourismus GmbH mitgegründet und bereiten ein Förderprojekt zum Wasserwandern an der Saale vor. Das Programm ‚Agathe‘ ist gestartet und unterstützt ältere Menschen in unseren Gemeinden“ fährt der Landrat fort.

Die Grundsteinlegung für die neue Produktionshalle der EWU bei Serba, die Einweihung der neuen Firmenhalle von Griesson-de-Beukelaer in Kahla oder die Aktivitäten des Tridelta Campus in Hermsdorf stünden beispielhaft dafür, dass es auch mit der Wirtschaft weiter gut vorangehe – „und dies ist schließlich die Grundlage unseres Wohlstandes.“

Wanderungen in guter Erinnerung

Gern erinnere er sich an die Frühjahrs- und Herbstwanderung, „die uns in diesem Jahr rund um Rothenstein und Hainspitz führten, sowie an viele gelungene Veranstaltungen und Feste in den Dörfern und Städten überall im Landkreis. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, den man vielerorts spürt.

Wir stehen nun an der Schwelle eines neuen Jahres. Was wird es uns in der Welt, in Europa, in Deutschland, in Thüringen, hier im Saale-Holzland-Kreis bringen? Werden wir aufatmen können und frohgemut in die Zukunft blicken oder werden wir niedergedrückt von Krisen und Katastrophen?“

Hellers Leitfaden, um auch in schwierigen Zeiten einen klaren Kopf zu behalten und alles gut abwägen zu können, sei immer wieder dieser Spruch: „Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Mutig Aufgaben anpacken

Mutig die anstehenden Aufgaben anpacken, gemeinsam Lösungen finden und in die Tat umsetzen, das möchte Andreas Heller auch im kommenden Jahr. „Meine Zeit als Landrat wird am 30. Juni zu Ende gehen. Wir werden dann einen neuen Landrat und einen neuen Kreistag gewählt haben, in den Kommunen die Gemeinde- und Stadträte, dazu in vielen Orten die Bürgermeister. Ihnen allen möchte ich den obigen Spruch ebenso ans Herz legen wie den Bürgerinnen und Bürgern im Saale-Holzland-Kreis. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, viel Glück und Freude, Gesundheit, Zuversicht und Gottes Segen.“