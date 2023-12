Singen mit dem „Hohendorfer“

Landkreis Besinnliches in Bad Klosterlausnitz und Stadtroda

Das Café Zeitlos in Bad Klosterlausnitz und „Der Hohendorfer“ Hartmut Baum laden am 15. Dezember von 18 bis 20 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein. Wer nach dem Konzert eine Mahlzeit einnehmen möchte, wird gebeten, dies bis 13. Dezember im Café unter Telefon 036601/520140 kundzutun. Der Eintritt zum gemeinsamen Singen ist frei.

Gymnasium gibt Weihnachtskonzert

Zum Weihnachtskonzert unter dem Titel „Winterglanz“ lädt das Gymnasium Stadtroda am 14. Dezember um 17.30 Uhr in die St. Salvator-Kirche ein. Bereits 16 Uhr beginnt ein Weihnachtsmarkt, der auf das Fest einstimmen soll. Der Eintritt ist kostenfrei, es werden Spenden für den Förderverein und besonders für die Initiative „Brot für die Welt“ erbeten.

Regelschule lädt zum Infotag

Weihnachtlich wird es auch zum Tag der offenen Tür in der Regelschule Stadtroda, Auf der Schönen Aussicht. Am 14. Dezember ist dort von 15.30 bis 18.30 Uhr ein Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Angeboten geöffnet. Drinnen wie draußen wird es verschiedene kulinarische Angebote geben, die Schüler werden Stücke aufführen, es sind Souvenirs und Basteleien erhältlich. Wer möchte, nimmt an einer Führung durch die Schule teil.