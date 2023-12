Stadtroda will Alkoholgenuss vor dem Rathaus verbieten

Saale-Holzland will Alkoholverbotszonen einrichten: Manche Zeitgenossen hat der Alkohol fest im Griff, sie aber nicht den Alkohol. Von diesem Stadt-Bild will sich nach Eisenberg auch Stadtroda distanzieren.

Stadtroda Eisenberg macht es vor: Ordnungskräfte und Polizei greifen in Alkoholverbotszonen der Stadt durch. Nun drängt auch Stadroda auf Rechtssicherheit.

„Ey, du trinkst ja frühmorgens schon Bier!“ - „Du bist wohl hier der Staatsanwalt? Was du an Brot isst, kann ich auch trinken.“ Solcherart Dialoge hört man in Stadtroda öfter. Mit Abstand betrachtet ist der Wortwechsel ganz amüsant, wenn er nicht ausgerechnet vor dem Rathaus in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle der Schulbusse stattfinden würde.

Manche Stadtrodaer tangiert das Problem nur peripher, denn die Trinker grüßten und seien auch sonst recht zuvorkommend. Bedroht fühle man sich nicht. Doch ein großer Teil der Bürger wünsche sich, dass die Verwaltung Ordnung in die Sache bringt. In der Fragestunde der Stadtrattsitzung am Montag war diese Anfrage ein Thema.

Selbst aus nüchterner Perspektive betrachtet kann man die Konsumenten der geistigen Getränke in Stadtroda-City verstehen: Sie treffen sich vor dem Rathaus, weil sie dort aus ihrer Sicht spannenden Alltag erleben, sich dort auf Bänken ausruhen können, die Wege zur Versorgung kurz sind, und wenn sich ein menschliches Bedürfnis meldet, auch die öffentliche Toilette nicht weit ist.

Manchem von ihnen soll sie sogar schon als Schlafplatz gedient haben. Stadtrodaer Eltern hingegen möchten ihre Kinder nicht mit derlei alkoholgetränkten Situationen konfrontiert sehen. Auch auf Touristen des Erholungsortes wirkten die Szenen nicht gerade einladend.

Eisenberg greift in Alkoholverbotszonen durch

Was in Stadtroda noch in weiter Ferne zu liegen scheint, ist in Eisenberg bereits Realität. In der Kreisstadt wurde zehn Monate nach der Ausweisung von Alkoholverbotszonen bereits eine Zwischenbilanz gezogen.

Anfangs habe man es bei Verweisen belassen, später seien Verwarngelder verhängt worden, so das Fazit von Marcus Rosenkranz, Fachbereichsleiter beim Ordnungsamt in Eisenberg. Umgesetzt werde die Verordnung von Vollzugsdienstkräften, die Bußgelder verhängen und Platzverweise aussprechen dürfen.

Stadtroda will den Umkreis von Rathaus und Goetheweg zur Alkoholverbotszone erklären, muss dafür aber einige Hürden nehmen. Die Voraussetzungen für ein solches Verbot sind in Paragraph 27a des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes (OBG) geregelt.

Dort heißt es unter anderem: „Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder erfüllende Gemeinden können zum Zwecke des Kinder- und Jugendschutzes sowie des allgemeinen Gesundheitsschutzes durch ordnungsbehördliche Verordnung den Konsum von Alkohol in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Verkehrsflächen, die sich in räumlicher Nähe von Einrichtungen, die ihrer Art nach oder tatsächlich vorwiegend von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden oder in der Nähe von Suchtberatungsstellen oder vergleichbaren sozialen Einrichtungen befinden, verbieten.“

Gleichwohl könne das Verbot ausgesprochen werden, wenn sich die Belastung dieser Anlagen und Verkehrsflächen durch Ausmaß und Häufigkeit alkoholbedingter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von der des übrigen Gemeindegebietes deutlich abhebe und dies auch zukünftig zu befürchten sei. Setzt Stadtroda solch ein Verbot durch, muss die Verwaltung alle fünf Jahre prüfen, ob die Voraussetzungen dafür noch vorliegen.

Stadtroda kann sich nicht auf Straftatenbezug stützen

Laut Hauptamtsleiterin Annekatrin Vetter teilte die Polizeiinspektion am 26. Juli dieses Jahres mit, dass sich am Rathaus und am Goetheweg insgesamt acht Straftaten in Zusammenhang mit Alkoholgenuss ereignet hätten.

„Darauf können wir die Verordnung aber nicht stützen, die Voraussetzungen sind schlicht nicht erfüllt“, ist sich Vetter sicher und verweist auf das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 21. Juni 2012 (Aktenzeichen: 3 N 653/09), dessen Tenor lautet: „Eine Verordnung, durch die im Stadtgebiet das mit dem Verzehr von Alkohol verbundene Lagern von Personengruppen oder längere Verweilen einzelner Personen untersagt wird, ist unwirksam, da durch das Trinken in der Öffentlichkeit keine allgemeine Gefahrenlage entsteht, die allein eine solche Regelung rechtfertigen könnte.“

Mit der Genehmigung, eine entsprechende Verordnung erlassen zu dürfen, könnte Stadtroda erfolgreich sein, wenn sie den Aspekt Kinder- und Jugendschutz ins Feld führt. „Den Schutz von Kindern und Jugendlichen nehmen wir ernst, denn eine Straftat aufgrund Alkoholgenusses kann jederzeit passieren“, sagt Vetter.

„Unter diesem Gesichtspunkt prüfen wir den Erlass einer solchen Verordnung und haben bei unserer übergeordneten Behörde einen entsprechenden Antrag gestellt.“ Vorstellen könne sich die Hauptamtsleiterin ein zeitlich befristetes Verbot, etwa von 6 bis 16 Uhr - der Hauptzeit des Schülerverkehrs.