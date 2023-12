Warum Eisenberg aus dem Feiern nicht herauskommt

Eisenberg Saale-Holzland-Kreis. Zur Eisweihnacht flanierten weltberühmte Märchenfiguren durch Eisenberg. Heute schneidet Bäcker Gräfe seinen Riesenstollen an und lüftet das Geheimnis um dessen Länge.

Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich ist schon ziemlich helle, aber am Freitag gingen ihm gleich einige Hundert Lichter auf. Anders als Chevy Chase alias Clark Griswold in „Schöne Bescherung“ (Video) gelang es dem Stadtoberhaupt schon beim ersten Mal, die Weihnachtsbeleuchtung in Gang zu setzen, nachdem die Marktbesucher gemeinsam mit ihm heruntergezählt hatten. In Kombination mit dem illuminierten Rathaus verbreitet der Baum in der Adventszeit eine feierliche Atmosphäre in der Innenstadt. Die für die meisten Menschen schönste Zeit des Jahres läutete die Kreisstadt am Freitag mit ihrem Nacht-Weihnachtsmarkt ein. Gestern fand die Veranstaltung mit der großen Weihnachtsparade von der Bibliothek über den Steinweg bis zur Marktbühne ihren Höhepunkt.

Eine halbe Stunde vor Eröffnung ist es am Samstag noch ruhig in der Stadt. An der Sparkasse spürt man nicht, dass nur einen Steinweg entfernt in Kürze der Eisbär steppen wird. Das Gute an der Ruhe vor dem Sturm: Es gibt noch Parkplätze und am veganen Champignon-Stand muss man sich nicht in die Schlange einreihen, weil noch keine da ist. Dass der Mann mit der Pilzpfanne überhaupt seinen vertraglichen Verpflichtungen in Eisenberg nachkommen kann, grenzt an ein Wunder. Tags zuvor hatte sich auf der Autobahn sein Hänger vom Auto getrennt, berichtet Bürgermeister Kieslich. Stadtmanager Max Nottrodt nennt es „Schwierigkeiten bei der Anfahrt“. Doch dabei sein ist alles und so schaffte es der Händler trotzdem, dass sich die Eisenberger an seinen Champignons laben können.

Eisenberger Eisweihnacht: Besucher raten, wie lang der Riesenstollen ist

Szenenwechsel. Zwischen Rathaus und Stadtmuseum betreibt die Stadt ihren eigenen Stand. Bürgermeister Kieslich nimmt ein Bad in der Menge und ermuntert Passanten, die Länge des Stollens zu schätzen, den Bäckermeister Mario Gräfe gebacken hat und den er heute, Sonntag, 3. Dezember, verschenken möchte. Stück für Stück ein süßer Augenblick wird gegen 14 Uhr die Devise lauten. Bürgermeister und Stadtmanager kennen das genaue Maß des Stollens, doch man müsste den Männern schon mit Folter drohen, bevor sie etwas verraten. Amüsant, wie einige Besucher die Schätzung betreiben. Ein junger Mann hat einen Zollstock mitgebracht, dessen Einsatz natürlich nicht erlaubt wird. Eine Mutter hebt kurzerhand ihr Kind hoch und vergleicht es mit dem Gebäck, dass übrigens auf einem eigens dafür angefertigten einheimischen Holzbrett ruht. Bevor der Stollen heute angeschnitten wird, zieht eine Glücksfee einen Gewinner oder eine Gewinnerin, die das richtige Maß auf einem Formular notiert und in Obhut der Urne gibt. Wie lang der Stollen ist und welchen Preis der Gewinner mit nach Hause nehmen kann, erfährt man heute Mittag.

Eisweihnacht in Eisenberg: Stadtmanager Max Nottrodt (rechts) und Stadtmitarbeiter Yves Heilmann präsentieren den Riesenstollen. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Eine Stunde vor dem Start der großen Weihnachtsparade mit Märchen- und Weihnachtsfiguren aus aller Welt versüßt ein Puppentheaterstück den Kindern die Wartezeit. Rotkäppchen und seine Großmutter machen es sich im Wolfsbauch bequem, nachdem das Tier sie verdrückte. Zum Schluss gelingt es, den Wolf in Ermangelung eines Brunnens die Toilette hinunterzuspülen. Rotkäppchen vermisst seine Kopfbedeckung. Großmutter findet das nicht weiter schlimm. „Ich häkele dir eine neue Kappe. Das ist gute Wolle, die wächst mit.“ Am heutigen Sonntag gibt es mit „König Drosselbart“ nochmals Puppentheater auf der Bühne auf dem Marktplatz.

Weihnachtsparade mit weltberühmten Figuren flaniert durch Eisenberg

Gegen 18 Uhr setzt sich die Parade in Bewegung. Für Handyfotografen zu flott, so schnell kann manche Kamera nicht scharf stellen. Auf der Bühne stellt die verantwortlich zeichnende Katrin Geppert von der Veranstaltungsagentur „Moments“ jedes Bild vor. Bischof Nicolaus, der in zünftigen Bayerisch um Applaus bittet, der verrückte Hutmacher, ein Hase, der immer zu spät kommt, Väterchen Frost, Knecht Ruprecht, der Blechmann, Santa Lucia aus Schweden, Elsa, Olaf und viele andere Märchengestalten sind dabei. Freiwillige, darunter viele Kinder, tragen schöne Gewänder und kunstvolles Accessoire.

Die Stimmung in der City ist ausgelassen. Mitten auf dem Markt lodern Flammen in einer Feuerschale. Es gibt Glühwein, Plätzchen, was das Herz begehrt. Könnte es besser laufen? „Kaum“, sagt Bürgermeister Kieslich. „Ich kann mich an kein Adventswochenende erinnern, an dem wir so fabelhaftes Winterwetter hatten. Es passt einfach alles. Die viele Vorarbeit hat sich gelohnt.“

Eisenberg feiert Weihnachten: Wer wollte, durfte am Samstag die Sprechstunde des Weihnachtsmannes besuchen. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Für ihn sei Weihnachten das Fest der Familie und er werde es wieder traditionell begehen. „An Heiligabend kommen nach dem Gottesdienst und dem Turmblasen Weißwürste mit leckerem Kartoffelsalat auf den Tisch.“ Es handele sich aber nicht um die bayerische Variante, die das Mittagsglöckchen nicht hören will, sondern um die thüringische, in der Pfanne zubereitete Version. Und weil zu Weihnachten auch Stollen gehört, trug der Bürgermeister Martio Gräfe den Wunsch nach dem überdimensionalen Gebäck an, den der Bäcker gern erfüllte.

Heute geht‘s weiter: 13 Uhr Eröffnung des Adventsmarktes durch Bischof Nicolaus. Eisenberger Vereine stellen sich vor, Puppentheater, 18 Uhr Adventskonzert im Kerzenschein, Stadtkirche St. Peter mit Gospelchor und Posaunen.