Was beim Silvesterfeuerwerk wichtig ist

Saale-Holzland Damit der Rutsch ins Neue Jahr sicher bleibt, hat das Ordnungsamt aus dem Saale-Holzland einige Tipps auf Lager

Der Jahreswechsel naht, und viele freuen sich schon auf das Silvesterfeuerwerk. Allerdings gibt es einiges zu beachten, sagt das Ordnungsamt des Saale-Holzland-Kreises. So dürfen pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorie 2, so nennt man das typische Silvesterfeuerwerk, nur im Zeitraum vom 28. Dezember bis zum 30. Dezember während der allgemeinen Ladenöffnungszeiten verkauft werden.

Das Abbrennen von Silvesterknallern ist nur am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar gestattet. Außerdem dürfen nur Erwachsene die Raketen und Böller zünden. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie in der Nähe von Fachwerkhäusern ist es verboten, Silvesterknaller zu zünden. In Thüringen gilt nach wie vor das Verbot, unbemannte Ballone, also sogenannte „Flug- oder Himmelslaternen“ steigen zu lassen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro rechnen.

Vorsicht bei ausländischen Böllern

Zudem rät das Ordnungsamt dringend davon ab, Feuerwerkskörper im benachbarten Ausland oder bei dubiosen Internetanbietern zu kaufen. Diese entsprechen oftmals nicht den EU-Normen und können beim Abbrennen zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Das Gleiche gilt für selbst gebastelte Feuerwerkskörper.

Daher sollte beim Kauf von Feuerwerkskörpern auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung geachtet werden. So muss erkennbar sein, dass es sich um ein Produkt der Kategorie 1 oder 2 handelt. Weiterhin muss das „CE“-Zeichen vorhanden sein, welches die Übereinstimmung mit EU-Richtlinien attestiert, sowie ein Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.