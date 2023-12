Weihnachten im Eisenberger Tiergarten: Das große Fressen

Eisenberg Tischsitten von Shetlandpony, Pavian & Co. können Besucher auch über die Weihnachtsfeiertage beobachten.

Weihnachten und erst recht die Bescherung sind im Eisenberger Tiergarten nicht nur reine Nerven-, sondern vor allem Chefsache. Schon Tage vor dem Ereignis macht sich Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter Gedanken um Weihnachtsbaum und Baumschmuck. Serbische Fichte, Nordmanntanne oder lieber Kiefer? Schließlich muss für Tiermägen alles gut verträglich sein. Vor etwa 30 Jahren hatte er die Idee, den Weihnachtsgedanken auf seine Schützlinge zu übertragen. Wenn sie sich um das Futter balgen, ist das nicht nur possierlich anzusehen, sondern auch von praktischem Nutzen. „Die Beschäftigung ist wichtig für den Kopf“, sagt Wiesenhütter.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Es gibt zwei Weihnachtsbäume. Zwar waren die Ponys schon im vergangenen Jahr begünstigt, doch sie hätten verdient, nochmals bedacht zu werden, meint der Chef. Das 2001 geborene und somit älteste Mini-Shetlandpony namens Ritchi war bis vor wenigen Tagen ein Sorgenkind und stand kurz vor dem vierten Krankenhausaufenthalt. „Er hatte eine Kolik, das ist bei Pferden keine leichte Sache. Ich wollte ihm die Klinik ersparen und nahm ihn mit auf meine heimisches Gestüt. Mit Einläufen und Flohsamen, die den Darm geschmeidig machen, haben wir schließlich erreicht, dass doch ein paar Äpfel fielen“, sagt Wiesenhütter augenzwinkernd. „Doch er machte Terz, weil er wieder zu seinen Freunden wollte.“

Weihnachten im Tiergarten Eisenberg: Der Baumschmuck schmeckt dem Paviankind ausnehmend gut. Foto: Jana Scheiding / Eisenberg

Ein bisschen unsicher schaut Richi schon drein, als Weihnachtsfee Yvonne Apel, Luise Grau unter dem Kostüm des Tiergartenmaskottchens Kolo, der Tiergartenchef und eine fremde Frau mit seltsamen Gerätschaften um den Hals das Areal der Shetlandponys und Ziegen betreten. Die Frau legt einen Schreibblock in erreichbare Nähe der Ziegen. Die weiß wohl nicht, dass diese Spezies sogar Wäsche von der Leine holt und auffrisst?

Eisenberger Ziegen gehen auf Tuchfühlung

In der Tat hat der Chef beim Baumschmücken alle Mühe, sich der aufsässigen Ziegen zu erwehren. Luise lockt mit Möhren in den Stall, um dann listig die Tür von außen zu verschließen, damit wenigstens ein Foto für die Annalen aufgenommen werden kann. Eine schöne Nordmanntanne hat der Chef für die Ponys besorgt. Sie hat einen blauen Schimmer und glänzende, seidenweiche Nadeln. Behängt wird sie mit liebevoll hergestelltem Baumschmuck aus Möhren, Paprika und Apfelscheiben – auf Weidenzweige gefädelt. Die Auswahl des Baumes wolle bedacht sein, sagt Wiesenhütter. „Eine Rotfichte wäre ratz fatz weg. Die Nordmanntanne wird etwas länger stehen. Sie wird Beschädigungen davon tragen, aber sie wird nicht gleich nackig sein.“

Weihnachtsbaum Numero Zwei wird an die Adresse der Paviane zugestellt. Dort hat es in diesem Jahr Zuwachs gegeben. Drei Affenschwestern zogen aus Hamburg ins sonnige Thüringen. Zwar gab es einen Trauerfall, doch die verbliebenen Zwillinge erfreuten sich bester Gesundheit, sagt Mathias Wiesenhütter. Als die kleine Delegation zum Gehege vordringt, hat schon jemand den Baum geschmückt. Gästen wird ans Herz gelegt, sich nicht zu nah am Gitter aufzuhalten. Wenn Coco, der „Stammeshäuptling“, seine Familie bedroht sieht, könne man für nichts garantieren. Der heutige Gast muss nicht vorgewarnt werden. Das letzte Zusammentreffen mit Coco ist noch in lebhafter Erinnerung. Und dass es unblutig ausging, verhinderte eine acht Zentimeter dicke Panzerglasscheibe.

Tiergarten freut sich zu Weihnachten auf Besucher

Doch an diesem Dienstagmorgen ist Coco die Ruhe selbst, denn er hat den Weihnachtsbaum entdeckt. Zwar muss er kurz eine nahe Verwandte an die Rangordnung erinnern, doch die Paparazzi am Zaun interessieren ihn nicht einmal sekundär. Die mit Nüssen gefüllten Tüten holt er sich als Erster. Doch es gibt genug Futter, sodass auch die Kleinen genug abbekommen. Zum Schluss gerät die Bescherung der Paviane in Schieflage, weil sich der Baum gefährlich zur Seite neigt, doch seine Tage sind wohl ohnehin gezählt.

Noch schnell ein Foto für die Chronik: Mathias Wiesenhütter mit Weihnachtsfee und Maskottchen Kolo. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Tiere in ihrer der Natur angepassten Umgebung zu beobachten, ist immer wieder ein kleines Abenteuer. Der Tiergarten in Eisenberg hat auch über die Weihnachtsfeiertage geöffnet: Heiligabend 8 bis 12 Uhr, 25./26. Dezember jeweils von 8 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr).