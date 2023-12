Weihnachtliche Klänge vom Posaunenchor in Eisenberg

Musikalische Einstimmung auf Weihnachten mit dem Posaunenchor am Dienstagabend vor dem Teeladen am Steinweg in Eisenberg.

Eisenberg Über die Tradition des Turmblasens und Herausforderungen, die sich bei einem Konzert an Heiligabend hoch oben auf dem Eisenberger Rathaus-Balkon ergeben.

Bereits im Grundschulalter hat Michael von Thaler Trompete spielen gelernt. Schon über 50 Jahre ist er mittlerweile im Posaunenchor aktiv und auch beim Eisenberger Turmblasen an Heiligabend ab 18 Uhr auf dem Markt ist er stets dabei.

„Ich stamme aus einem Pfarrhaus, da war Musikbildung sehr wichtig“, sagt Michael von Thaler. Gelernt habe man von den Kantoren, eine oft preisintensive Musikausbildung in einer Musikschule sei da gar nicht nötig gewesen, erinnert er sich.

Unzählige Besucherinnen und Besucher zieht es jedes Jahr an Heiligabend auf den Eisenberger Markt, um gemeinsam mit Bekannten, Freunden und Familie der weihnachtlichen Blasmusik hoch oben vom Rathausturm zu lauschen.

Besonders viel Platz sei auf dem überschaubaren Rathaus-Balkon jedoch nicht, weiß Michael von Thaler. Aufgrund der fehlenden Geräumigkeit sei deshalb meist eine zweite Reihe nötig. In diesem Jahr gehören zu den Bläsern neben Michael von Thaler voraussichtlich Steffen Mutschke, Holger Kirchner, Martin Wüst, Gottfried Schumann, Christian Kutschbach und Sohn Lukas sowie Gottfried von Thaler.

Von Bläsern in Eisenberg, die einst in der Backstube probten

Seit 1955 gibt es das Turmblasen in Eisenberg, weiß Michael von Thaler. Demnach hätten sich damals vier Männer in der Vorweihnachtszeit getroffen und in der Backstube des Bäckermeisters Gottfried Endler geprobt. Zu den vier Bläsern von 1955 gehörten neben dem Bäcker zudem Ernst Böhnisch, Robert Singer und Horst Oppelt. Später habe sich die Blaskapelle der VEB Möbelwerke gebildet und das Turmblasen, das heute in der Hand des Posaunenchors unter der Leitung von Kantor Philipp Popp liegt, organisiert.

Bereits seit den 80er-Jahren half Michael von Thaler beim traditionellen Turmblasen aus, wenn mal Not am Mann war. 1998 habe die Kapelle der Möbelwerke schließlich aus Altersgründen aufgehört, berichtet er. Es folgte der Posaunenchor.

Abgesehen von den zwei Corona-Jahren habe das Turmblasen immer stattgefunden, sagt von Thaler. Auch werde es von der Stadt Eisenberg stets positiv unterstützt. Ob es im Vergleich zu anderen Konzerten besondere Herausforderungen gebe? „Ja, das Wetter“, sagt der Musiker.

An einen Winter erinnere er sich so noch ganz besonders. Aufgrund von Kälte und Frost waren die Instrumente eingefroren und mussten im Rathaus zwischenzeitlich zunächst gewärmt und aufgetaut werden.

Über die alte Tradition der Stadtpfeifer und Turmbläser

Besonders die mittelalterliche Tradition der Stadtpfeifer und Turmbläser findet Gottfried Schumann erwähnenswert und beeindruckend. Zu den Aufgaben der Stadtpfeifer, meist unter Beteiligung der Türmer, zählte so unter anderem das Warnen der Bevölkerung. Dies geschah mittels musikalischer Signale.

Aber auch die musikalische Ausgestaltung von Festlichkeiten gehörte dazu. Also vorstellbar wie eine Art Sicherheitsdienst, weiß Gottfried Schumann. Besonders schön sei zudem, wie gut das Turmblasen noch immer jedes Jahr von den Menschen in Eisenberg angenommen werde.

Neben dem traditionellen Turmblasen am 24. Dezember ab 18 Uhr spielt seit nunmehr zwölf Jahren der Posaunenchor in der Adventszeit auch vor dem Teeladen am Steinweg. Ein Auftritt, der ebenfalls schon zur Weihnachtstradition geworden ist.

Statt der gewöhnlichen Probe des Posaunenchores gebe es den Auftritt am Steinweg als kleine Einstimmung auf Weihnachten und das Turmblasen in gut zwei Wochen, erklärte Kantor Philipp Popp am Dienstagabend, nachdem die letzte Zugabe gespielt wurde. Insgesamt verfügt der Posaunenchor, der im vergangenen Jahr sein 70-jähriges Bestehen feierte, aktuell über etwa elf Mitglieder.