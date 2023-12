Hermsdorf Kunden der Tafel konnten neben den alltäglichen Lebensmitteln auch ein besonderes Festmahl genießen. Nur durch Spenden war das möglich.

Seit sieben Jahren wird einmal jährlich ein Essensangebot für die Gäste der Tafel angeboten. Neben den üblichen Lebensmitteln wie Gebäck und Gemüse konnten sich die Gäste für ein festliches Gericht anmelden, welches jetzt im Vereinshaus in Hermsdorf ausgegeben wurde.

Fleisch und Klöße spendiert

Zum weihnachtlichen Gericht gehörten Entenkeulen, Klöße, Rotkraut und eine Soße. Das Fleisch steuerte die Linkspartei bei. Den Rest spendierte die Gaststätte „Sportheim“ aus Münchenbernsdorf, die auch die Lebensmittel zubereitete. „Das, was Frank Zander in Berlin kann, können wir auch“, hieß es. Insgesamt 35 Portionen wurden an diesem Tag an Menschen verteilt, die sich so eine Mahlzeit selbst nicht leisten können.

„Für nächstes Jahr wünschen wir uns noch mehr geselliges Beisammensein“, sagte Markus Gleichmann von den Linken. Viele haben ihre Portion mit nach Hause genommen. Man möchte darüber hinaus jedoch noch ein Angebot machen, beisammen zu sitzen und gemeinsam zu essen. Man sei froh, dass die Tafel in Hermsdorf nach dem turbulenten Jahr dennoch bleiben könne und weiterhin für die Menschen da sei.