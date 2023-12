Wichtiges kurz und knapp Saale-Holzland

Neue Tour der Sagenführerin

Saale-Holzland. Was sich die Eisenberger früher erzählten, erzählt Sagenführerin Beate Müller. Dies sei nichts für schwache Nerven, aber trotzdem für Familien gut geeignet. Zehn Eisenberger Sagen an zehn Originalschauplätzen. Eine sei neu erfunden. Welche das ist, muss selbst herausgefunden werden. Aktionskünstlerin und Stadtführerin Bea Müller nimmt ihre Gäste mit auf eine 90-minütige Stadterkundung am Dienstag den 19. Dezember um 18:00 Uhr am Rathaus. Eine Hutspende ist erwünscht.

Beratungstermin für grüne Berufe

Die Beratung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) findet am Donnerstag, den 21. Dezember in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes, Am Burgblick 19 in Stadtroda statt. Eine vorherige Anmeldung ist beim Bauernverband Eisenberg, Jena, Stadtroda unter Tel: 036428-548360, Fax: 036428-548361 oder Email: region.ost@tbv-erfurt.de erforderlich.