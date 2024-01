Wir haben zu viele Dinge

Vieles, was wir besitzen, brauchen wir gar nicht wirklich

Larissa König über die Frage, was man wirklich zum Leben braucht

Fernwanderer Danny Radzuweit aus Stadtroda zeigt, wie wenig der Mensch eigentlich wirklich braucht. Wenn es darauf ankommt, reicht das Nötigste. Mehr noch – zuviel Krempel ist belastend. Wenn auch die meisten keine Fernwanderer sind und der Alltag es abverlangt, mehr Gegenstände zu besitzen, ist es trotzdem einen Gedanken wert zu überlegen, was man wirklich braucht. Viel zu besitzen, bedeutet auch, sich viele Gedanken um den Besitz zu machen. Gegenstände im Rucksack belasten den Körper, zu viele Gegenstände im Haus können auch psychisch einengend sein. Niemand muss radikaler Minimalist werden, aber sich vor jeder Neuanschaffung zu fragen, ob man es wirklich braucht, ist sicherlich eine gute Sache. Wanderer wie Danny Radzuweit wissen genau, was sie wirklich brauchen und was nur „nice-to-have“ ist, auf der langen Reise aber zum Ballast wird. Wohldurchdachte Käufe sind nicht nur ein Segen für den Geldbeutel, auch spart man Ressourcen ein. Lieb gewonnene Erinnerungsstücke sollen natürlich bleiben. Aber mal Hand aufs Herz, wer besitzt denn keine unnötigen Dinge?